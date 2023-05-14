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  4. Шовковский потерпел первое поражение в УПЛ на тренерском посту в 4-м матче
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 00:14 | Обновлено 14 мая 2023, 00:20
67
0

Шовковский потерпел первое поражение в УПЛ на тренерском посту в 4-м матче

Более короткие стартовые беспроигрышные серии имели только три наставника киевлян

14 мая 2023, 00:14 | Обновлено 14 мая 2023, 00:20
67
0
Шовковский потерпел первое поражение в УПЛ на тренерском посту в 4-м матче
ФК Динамо. Александр Шовковский

Недолго длилась победная идиллия Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо». После трех викторий кряду последовало фиаско в домашнем поединке киевлян с «Черноморцем». Более короткие стартовые беспроигрышные серии имели только три наставника бело-синих – Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.

К слову, первое поражение в игре с «моряками» потерпели также Владимир Онищенко и Александр Хацкевич. А чаще всего тренеры «Динамо» впервые оступались в матчах с «Шахтером» – 4 раза.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров Динамо в чемпионатах Украины

Матч

Тренер «Динамо»

Дата

Соперник

Тренер

Счет

21-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

17.04.2006

Днепр (д)

Олег ПРОТАСОВ

0:2

21-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

24.03.2010

Закарпатье (г)

Игорь ГАМУЛА

0:1

17-й

Анатолий ПУЗАЧ

14.06.1992

Металлист (г)

Леонид ТКАЧЕНКО

1:2

16-й

Йожеф САБО

28.05.1994

Шахтер (г)

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1:2

15-й

Юрий СЕМИН

02.08.2008

Металлист (д)

Мирон МАРКЕВИЧ

1:2

11-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

15.10.2017

Черноморец (г)

Олег ДУЛУБ

1:2

9-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

08.11.2020

Шахтер (д)

Луиш КАШТРУ

0:3

7-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

22.04.1997

Нива Т (г)

Игорь ЯВОРСКИЙ

0:1

6-й

Михаил ФОМЕНКО

16.04.1993

Кривбасс (г)

Игорь НАДЕИН

0:1

4-й

Владимир ОНИЩЕНКО

02.04.1995

Черноморец (д)

Леонид БУРЯК

1:2

4-й

Олег ЛУЖНЫЙ

03.10.2010

Шахтер (г)

Мирча ЛУЧЕСКУ

0:2

4-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

13.05.2023

Черноморец (д)

Роман ГРИГОРЧУК

2:3

3-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

03.06.2002

Шахтер (г)

Невио СКАЛА

0:2

3-й

Сергей РЕБРОВ

27.04.2014

Металлург Д (г)

Сергей ТАШУЕВ

1:2

2-й

Олег БЛОХИН

07.10.2012

Днепр (г)

Хуанде РАМОС

1:2

Ни одного поражения в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» не потерпели Николай Павлов (в 12 матчах) и Леонид Буряк (в 5).

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Источник Sport.ua
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