Шовковский потерпел первое поражение в УПЛ на тренерском посту в 4-м матче
Более короткие стартовые беспроигрышные серии имели только три наставника киевлян
Недолго длилась победная идиллия Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо». После трех викторий кряду последовало фиаско в домашнем поединке киевлян с «Черноморцем». Более короткие стартовые беспроигрышные серии имели только три наставника бело-синих – Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.
К слову, первое поражение в игре с «моряками» потерпели также Владимир Онищенко и Александр Хацкевич. А чаще всего тренеры «Динамо» впервые оступались в матчах с «Шахтером» – 4 раза.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые поражения тренеров Динамо в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Тренер «Динамо»
|
Дата
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
21-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
17.04.2006
|
Днепр (д)
|
Олег ПРОТАСОВ
|
0:2
|
21-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
24.03.2010
|
Закарпатье (г)
|
Игорь ГАМУЛА
|
0:1
|
17-й
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
14.06.1992
|
Металлист (г)
|
Леонид ТКАЧЕНКО
|
1:2
|
16-й
|
Йожеф САБО
|
28.05.1994
|
Шахтер (г)
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1:2
|
15-й
|
Юрий СЕМИН
|
02.08.2008
|
Металлист (д)
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
1:2
|
11-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
15.10.2017
|
Черноморец (г)
|
Олег ДУЛУБ
|
1:2
|
9-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
08.11.2020
|
Шахтер (д)
|
Луиш КАШТРУ
|
0:3
|
7-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
22.04.1997
|
Нива Т (г)
|
Игорь ЯВОРСКИЙ
|
0:1
|
6-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
16.04.1993
|
Кривбасс (г)
|
Игорь НАДЕИН
|
0:1
|
4-й
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
02.04.1995
|
Черноморец (д)
|
Леонид БУРЯК
|
1:2
|
4-й
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
03.10.2010
|
Шахтер (г)
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
0:2
|
4-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
13.05.2023
|
Черноморец (д)
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
2:3
|
3-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
03.06.2002
|
Шахтер (г)
|
Невио СКАЛА
|
0:2
|
3-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
27.04.2014
|
Металлург Д (г)
|
Сергей ТАШУЕВ
|
1:2
|
2-й
|
Олег БЛОХИН
|
07.10.2012
|
Днепр (г)
|
Хуанде РАМОС
|
1:2
Ни одного поражения в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» не потерпели Николай Павлов (в 12 матчах) и Леонид Буряк (в 5).
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