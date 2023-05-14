Шовковский потерпел первое поражение в УПЛ на тренерском посту в 4-м матче

Недолго длилась победная идиллия Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо». После трех викторий кряду последовало фиаско в домашнем поединке киевлян с «Черноморцем». Более короткие стартовые беспроигрышные серии имели только три наставника бело-синих – Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.

К слову, первое поражение в игре с «моряками» потерпели также Владимир Онищенко и Александр Хацкевич. А чаще всего тренеры «Динамо» впервые оступались в матчах с «Шахтером» – 4 раза.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров Динамо в чемпионатах Украины

Матч Тренер «Динамо» Дата Соперник Тренер Счет 21-й Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 17.04.2006 Днепр (д) Олег ПРОТАСОВ 0:2 21-й Валерий ГАЗЗАЕВ 24.03.2010 Закарпатье (г) Игорь ГАМУЛА 0:1 17-й Анатолий ПУЗАЧ 14.06.1992 Металлист (г) Леонид ТКАЧЕНКО 1:2 16-й Йожеф САБО 28.05.1994 Шахтер (г) Валерий ЯРЕМЧЕНКО 1:2 15-й Юрий СЕМИН 02.08.2008 Металлист (д) Мирон МАРКЕВИЧ 1:2 11-й Александр ХАЦКЕВИЧ 15.10.2017 Черноморец (г) Олег ДУЛУБ 1:2 9-й Мирча ЛУЧЕСКУ 08.11.2020 Шахтер (д) Луиш КАШТРУ 0:3 7-й Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 22.04.1997 Нива Т (г) Игорь ЯВОРСКИЙ 0:1 6-й Михаил ФОМЕНКО 16.04.1993 Кривбасс (г) Игорь НАДЕИН 0:1 4-й Владимир ОНИЩЕНКО 02.04.1995 Черноморец (д) Леонид БУРЯК 1:2 4-й Олег ЛУЖНЫЙ 03.10.2010 Шахтер (г) Мирча ЛУЧЕСКУ 0:2 4-й Александр ШОВКОВСКИЙ 13.05.2023 Черноморец (д) Роман ГРИГОРЧУК 2:3 3-й Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 03.06.2002 Шахтер (г) Невио СКАЛА 0:2 3-й Сергей РЕБРОВ 27.04.2014 Металлург Д (г) Сергей ТАШУЕВ 1:2 2-й Олег БЛОХИН 07.10.2012 Днепр (г) Хуанде РАМОС 1:2

Ни одного поражения в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо» не потерпели Николай Павлов (в 12 матчах) и Леонид Буряк (в 5).