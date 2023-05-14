Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий Буяльский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 00:07 | Обновлено 14 мая 2023, 00:09
77
0

Виталий Буяльский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины

30-летний хавбек вошел в топ-10 бомбардиров «Динамо» в УПЛ

14 мая 2023, 00:07 | Обновлено 14 мая 2023, 00:09
77
0
Виталий Буяльский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Динамо. Виталий Буяльский (в центре)

В матче с «Черноморцем» (2:3) Виталий Буяльский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины.47 раз он отличился в рядах «Динамо» и 3 - в составе «Говерлы». В УПЛ Виталий поражал ворота 20 клубов. Чаще других Ворсклы» - 8 мячей, «Зари» - 6, «Александрии», «Львова» - по 5 и «Черноморца» - 4.

К слову, с 47 голами Буяльский, обойдя Диого Ринкона, вошел в топ-10 бомбардиров «Динамо» в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

02.11.2013

Говерла

Севастополь (д)

90+3' (п) (1:2)

1:2

10-й

17.09.2017

Динамо

Олимпик (г)

45+1' (2:1)

2:1

20-й

07.03.2020

Динамо

Александрия (г)

60' (2:0)

3:1

30-й

08.08.2021

Динамо

Заря (г)

80' (2:0)

2:1

40-й

11.09.2022

Динамо

Львов (д)

32' (1:0)

1:0

50-й

13.05.2023

Динамо

Черноморец» (д)

55' (2:2)

2:3

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2018

99

228

0,43

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2023

77

156

0,49

6.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

7.

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

9.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

10..

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2023

47

185

0,25

Сезоны обозначены годом их окончания.

По теме:
Шовковский потерпел первое поражение в УПЛ на тренерском посту в 4-м матче
Сергей Политыло провел 300-й матч в украинской карьере
Динамо потеряло математические шансы на чемпионство за 4 тура до конца
Виталий Буяльский цифры и факты Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер дома обыграл Сассуоло, Милан на выезде проиграл Специи
Футбол | 13 мая 2023, 23:40 0
Интер дома обыграл Сассуоло, Милан на выезде проиграл Специи
Интер дома обыграл Сассуоло, Милан на выезде проиграл Специи

«Интернационале» поднялся на третью строчку в турнирной таблице

Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 мая 2023, 16:15 14
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 26-го тура УПЛ

91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
Футбол | 13.05.2023, 19:53
91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
Футбол | 13.05.2023, 08:45
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
Футбол | 13.05.2023, 01:59
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
12.05.2023, 23:12 1
Бокс
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 31
Война
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
12.05.2023, 18:47
Хоккей
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
ВИДЕО. Цыганков сделал 5-й ассист за Жирону в Ла Лиге
13.05.2023, 15:59 5
Футбол
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
13.05.2023, 08:52 8
Футбол
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
13.05.2023, 05:53
Футбол
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
13.05.2023, 17:38 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности