Виталий Буяльский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины
30-летний хавбек вошел в топ-10 бомбардиров «Динамо» в УПЛ
В матче с «Черноморцем» (2:3) Виталий Буяльский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины.47 раз он отличился в рядах «Динамо» и 3 - в составе «Говерлы». В УПЛ Виталий поражал ворота 20 клубов. Чаще других Ворсклы» - 8 мячей, «Зари» - 6, «Александрии», «Львова» - по 5 и «Черноморца» - 4.
К слову, с 47 голами Буяльский, обойдя Диого Ринкона, вошел в топ-10 бомбардиров «Динамо» в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
02.11.2013
|
Говерла
|
Севастополь (д)
|
90+3' (п) (1:2)
|
1:2
|
10-й
|
17.09.2017
|
Динамо
|
Олимпик (г)
|
45+1' (2:1)
|
2:1
|
20-й
|
07.03.2020
|
Динамо
|
Александрия (г)
|
60' (2:0)
|
3:1
|
30-й
|
08.08.2021
|
Динамо
|
Заря (г)
|
80' (2:0)
|
2:1
|
40-й
|
11.09.2022
|
Динамо
|
Львов (д)
|
32' (1:0)
|
1:0
|
50-й
|
13.05.2023
|
Динамо
|
Черноморец» (д)
|
55' (2:2)
|
2:3
Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2008
|
113
|
242
|
0,47
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2018
|
99
|
228
|
0,43
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
2009-2009
|
97
|
215
|
0,45
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
|
83
|
172
|
0,48
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2017-2023
|
77
|
156
|
0,49
|
6.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
98
|
0,62
|
7.
|
Олег ГУСЕВ
|
2004-2018
|
58
|
296
|
0,20
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2013
|
57
|
178
|
0,32
|
9.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2008
|
51
|
224
|
0,23
|
10..
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2013-2023
|
47
|
185
|
0,25
Сезоны обозначены годом их окончания.
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