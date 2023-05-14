В матче с «Черноморцем» (2:3) Виталий Буяльский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины.47 раз он отличился в рядах «Динамо» и 3 - в составе «Говерлы». В УПЛ Виталий поражал ворота 20 клубов. Чаще других Ворсклы» - 8 мячей, «Зари» - 6, «Александрии», «Львова» - по 5 и «Черноморца» - 4.

К слову, с 47 голами Буяльский, обойдя Диого Ринкона, вошел в топ-10 бомбардиров «Динамо» в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины

Гол Дата Клуб Соперник Минута Счет 1-й 02.11.2013 Говерла Севастополь (д) 90+3' (п) (1:2) 1:2 10-й 17.09.2017 Динамо Олимпик (г) 45+1' (2:1) 2:1 20-й 07.03.2020 Динамо Александрия (г) 60' (2:0) 3:1 30-й 08.08.2021 Динамо Заря (г) 80' (2:0) 2:1 40-й 11.09.2022 Динамо Львов (д) 32' (1:0) 1:0 50-й 13.05.2023 Динамо Черноморец» (д) 55' (2:2) 2:3

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Сергей РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2018 99 228 0,43 3. Максим ШАЦКИХ 2009-2009 97 215 0,45 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48 5. Виктор ЦЫГАНКОВ 2017-2023 77 156 0,49 6. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62 7. Олег ГУСЕВ 2004-2018 58 296 0,20 8. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2013 57 178 0,32 9. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23 10.. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2013-2023 47 185 0,25

Сезоны обозначены годом их окончания.