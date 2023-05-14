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  4. Сергей Политыло провел 300-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 00:01 |
104
0

Сергей Политыло провел 300-й матч в украинской карьере

На высшем уровне 34-летний хавбек одесситов дебютировал 26 августа 2007 года

14 мая 2023, 00:01 |
104
0
Сергей Политыло провел 300-й матч в украинской карьере
ФК Динамо. Сергей Политыло (справа)

Матч против «Динамо» (3:2) стал 300-м в украинской карьере 34-летнего полузащитника «моряков» Сергея Политыло. 264 встречи он отыграл в УПЛ, 26 – в Кубке Украины и 10 – в еврокубках. 117 раз Сергей выходил на поле в рядах «Черноморца», 78 – «Олимпика», 54 – «Днепра», 30 – «Волыни», 20 – «Львова» и 1 – овидиопольского «Днестра».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 300» Политыло понадобилось 15 лет 260 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 26 августа 2007 года в домашнем поединке «Черноморца» с «Ворсклой» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Сергей Политыло Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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