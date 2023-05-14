Сергей Политыло провел 300-й матч в украинской карьере

Матч против «Динамо» (3:2) стал 300-м в украинской карьере 34-летнего полузащитника «моряков» Сергея Политыло. 264 встречи он отыграл в УПЛ, 26 – в Кубке Украины и 10 – в еврокубках. 117 раз Сергей выходил на поле в рядах «Черноморца», 78 – «Олимпика», 54 – «Днепра», 30 – «Волыни», 20 – «Львова» и 1 – овидиопольского «Днестра».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 300» Политыло понадобилось 15 лет 260 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 26 августа 2007 года в домашнем поединке «Черноморца» с «Ворсклой» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ