Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы снова дали бой Шахтеру»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал результат матча с «Шахтером» (0:2).

- Сегодня получился хороший матч. Немножко сделали ротацию и дали отдохнуть игрокам, которые имели больше игровой практики. Матч был скоростной, к сожалению, мы проиграли, и были варианты, чтобы забить мяч, но надо было отдать удобный пас или точнее пробить.

Понимаем, что надо двигаться дальше. «Шахтер» борется за чемпионство, и мы снова дали бой, но, к сожалению, баллов мы не набрали.