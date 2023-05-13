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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы снова дали бой Шахтеру»
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 23:24 |
348
10

Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы снова дали бой Шахтеру»

Главный тренер «Ингульца» – о поражении лидеру чемпионата

13 мая 2023, 23:24 |
348
10
Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы снова дали бой Шахтеру»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал результат матча с «Шахтером» (0:2).

- Сегодня получился хороший матч. Немножко сделали ротацию и дали отдохнуть игрокам, которые имели больше игровой практики. Матч был скоростной, к сожалению, мы проиграли, и были варианты, чтобы забить мяч, но надо было отдать удобный пас или точнее пробить.

Понимаем, что надо двигаться дальше. «Шахтер» борется за чемпионство, и мы снова дали бой, но, к сожалению, баллов мы не набрали.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Шахтер Сергей Ковалец
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 10
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FunnyCat_____
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+6
McLay
Не дали, а взяли у..
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+4
Remark
😅😂🤣
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+4
avk2307
А чого вирішили основі дати відпочити? (гравці ,які мали більше ігрової практики)
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+3
Remark
Нужно ему объяснить, что между словами взяли и дали есть существенная разница)
Хотя, возможно, он и прав. Судя по предматчевым кофам, то счёт должен был быть 0-12.
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+3
avk2307
Кому интересно включите повтор в момент подачи углового при первом голе.
9 игроков Ингульца хаотично расположены в штрафной. В штрафной 4 или5 игроков Шахтера. Никто из игроков ингульца не держит соперника практически. Только один из них играет с игроком (с Ракицким), остальные просто наблюдают. Сделай те 2-3 повтора и посмотрите как Конопля "вышел из под опеки".
И потом про "Дали бій" ...
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+2
Gargantua
и бой дали, и коробку починили
какие молодцы!
теперь домой поедут с коробкой, жены уже заждались, готовы к шоппингу.
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+2
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Сурок
Дали бой ну проиграли ,а четвертых без боя обыграли  на изи
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-5
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