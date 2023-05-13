Украина. Премьер лига13 мая 2023, 23:24 |
348
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Мы снова дали бой Шахтеру»
Главный тренер «Ингульца» – о поражении лидеру чемпионата
13 мая 2023, 23:24 |
348
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Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал результат матча с «Шахтером» (0:2).
- Сегодня получился хороший матч. Немножко сделали ротацию и дали отдохнуть игрокам, которые имели больше игровой практики. Матч был скоростной, к сожалению, мы проиграли, и были варианты, чтобы забить мяч, но надо было отдать удобный пас или точнее пробить.
Понимаем, что надо двигаться дальше. «Шахтер» борется за чемпионство, и мы снова дали бой, но, к сожалению, баллов мы не набрали.
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Хотя, возможно, он и прав. Судя по предматчевым кофам, то счёт должен был быть 0-12.
9 игроков Ингульца хаотично расположены в штрафной. В штрафной 4 или5 игроков Шахтера. Никто из игроков ингульца не держит соперника практически. Только один из них играет с игроком (с Ракицким), остальные просто наблюдают. Сделай те 2-3 повтора и посмотрите как Конопля "вышел из под опеки".
И потом про "Дали бій" ...
какие молодцы!
теперь домой поедут с коробкой, жены уже заждались, готовы к шоппингу.