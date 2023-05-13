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  4. Источник: Почеттино возглавит Челси в июне
Англия
13 мая 2023, 23:05 |
200
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Источник: Почеттино возглавит Челси в июне

Аргентинский специалист в ближайшие дни подпишет контракт с лондонским клубом

13 мая 2023, 23:05 |
200
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Источник: Почеттино возглавит Челси в июне
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

«Челси» назначит Маурисио Почеттино новым главным тренером. По информации известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, между сторонами достигнуто полное соглашение.

Сообщается, что Почеттино принял все условия долгосрочной сделки, она будет подписана и завершена в ближайшее время после очень переговоров, которые продолжались с апреля.

Аргентинский специалист подпишет контракт в ближайшие дни, но начнет работать в июне, поскольку Фрэнк Лэмпард останется в качестве временного тренера.

Почеттино пригласит своих людей в тренерский штаб, а также немедленно обсудит с клубом трансферную стратегию.

Отметим, что Маурисио Почеттино работал в АПЛ с «Тоттенхэмом» с 2014 по 2019 годы.

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Маурисио Почеттино Челси Фабрицио Романо
Источник Twitter
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