Источник: Почеттино возглавит Челси в июне
Аргентинский специалист в ближайшие дни подпишет контракт с лондонским клубом
«Челси» назначит Маурисио Почеттино новым главным тренером. По информации известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, между сторонами достигнуто полное соглашение.
Сообщается, что Почеттино принял все условия долгосрочной сделки, она будет подписана и завершена в ближайшее время после очень переговоров, которые продолжались с апреля.
Аргентинский специалист подпишет контракт в ближайшие дни, но начнет работать в июне, поскольку Фрэнк Лэмпард останется в качестве временного тренера.
Почеттино пригласит своих людей в тренерский штаб, а также немедленно обсудит с клубом трансферную стратегию.
Отметим, что Маурисио Почеттино работал в АПЛ с «Тоттенхэмом» с 2014 по 2019 годы.
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