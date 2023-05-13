Источник: Почеттино возглавит Челси в июне

«Челси» назначит Маурисио Почеттино новым главным тренером. По информации известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, между сторонами достигнуто полное соглашение.

Сообщается, что Почеттино принял все условия долгосрочной сделки, она будет подписана и завершена в ближайшее время после очень переговоров, которые продолжались с апреля.

Аргентинский специалист подпишет контракт в ближайшие дни, но начнет работать в июне, поскольку Фрэнк Лэмпард останется в качестве временного тренера.

Почеттино пригласит своих людей в тренерский штаб, а также немедленно обсудит с клубом трансферную стратегию.

Отметим, что Маурисио Почеттино работал в АПЛ с «Тоттенхэмом» с 2014 по 2019 годы.