В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Александр Соловьян из Киева. Начало встречи в 14:00.

«Верес» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925»

.