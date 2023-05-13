Украина. Премьер лига13 мая 2023, 21:03 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Металлист 1925
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги
13 мая 2023, 21:03 |
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В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Металлист 1925».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр Александр Соловьян из Киева. Начало встречи в 14:00.
«Верес» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист 1925»
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