Англия13 мая 2023, 19:33 |
527
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Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип
«Святые» провели в АПЛ 11 последних сезонов
13 мая 2023, 19:33 |
527
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В матче 36 тура АПЛ «Саутгемптон» в родных стенах проиграл «Фулхэму» и потерял шансы остаться в элитном английском дивизионе, вылетев в Чемпионшип.
«Святые» за два матча до конца сезона отстали на 8 очков от спасительного 17-го места.
Отметим, что «Саутгемптон» играл в АПЛ с сезона-2012/13. Ранее клуб лишь дважды вылетал во второй по престижности дивизион Англии.
АПЛ. 36-й тур
«Саутгемптон» – «Фулхэм» – 0:2
Голы: Карлос Винисиус, 48, Митрович, 72
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Комментарии 3
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Мітрович 8 матчів просидів і повернувся з голом
Хто там дальше,Міколєнка или Забарній?)))
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