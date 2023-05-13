Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип

В матче 36 тура АПЛ «Саутгемптон» в родных стенах проиграл «Фулхэму» и потерял шансы остаться в элитном английском дивизионе, вылетев в Чемпионшип.

«Святые» за два матча до конца сезона отстали на 8 очков от спасительного 17-го места.

Отметим, что «Саутгемптон» играл в АПЛ с сезона-2012/13. Ранее клуб лишь дважды вылетал во второй по престижности дивизион Англии.

АПЛ. 36-й тур

«Саутгемптон» – «Фулхэм» – 0:2

Голы: Карлос Винисиус, 48, Митрович, 72