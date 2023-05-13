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  4. Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип
Англия
13 мая 2023, 19:33 |
527
3

Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип

«Святые» провели в АПЛ 11 последних сезонов

13 мая 2023, 19:33 |
527
3
Саутгемптон в третий раз в истории вылетел в Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36 тура АПЛ «Саутгемптон» в родных стенах проиграл «Фулхэму» и потерял шансы остаться в элитном английском дивизионе, вылетев в Чемпионшип.

«Святые» за два матча до конца сезона отстали на 8 очков от спасительного 17-го места.

Отметим, что «Саутгемптон» играл в АПЛ с сезона-2012/13. Ранее клуб лишь дважды вылетал во второй по престижности дивизион Англии.

АПЛ. 36-й тур

«Саутгемптон» – «Фулхэм» – 0:2
Голы: Карлос Винисиус, 48, Митрович, 72

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Саутгемптон Фулхэм Английская Премьер-лига Чемпионшип
Источник Sport.ua
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avk2307
 Мітрович 8 матчів просидів і повернувся з голом
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0
BUROSTAVOK
Хто там дальше,Міколєнка или Забарній?)))
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-3
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