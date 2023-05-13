Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. А как же травма? Зинченко сегодня тренировался с Арсеналом
Англия
13 мая 2023, 18:29 | Обновлено 13 мая 2023, 18:39
589
0

ФОТО. А как же травма? Зинченко сегодня тренировался с Арсеналом

Украинский хавбек тренировался в общей группе «Канониров»

13 мая 2023, 18:29 | Обновлено 13 мая 2023, 18:39
589
0
ФОТО. А как же травма? Зинченко сегодня тренировался с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Английский СМИ утверждают, что сегодня, 13 мая украинский полузащитник Александр Зинченко тренировался в общей группе «Арсенала».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что из-за травмы Зинченко выбыл до конца сезона. Позже главный тренер «Арсенала» Микель Артета эту информацию не подтвердил.

В нынешнем сезоне на счету Александра Зинченко 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

По теме:
Источник: Арсенал интересовался Коваленко. Его не отпустил Ахметов
Виталий ЛЕВЧЕНКО: «Коваленко хотел подписать Арсенал, не отпустил Ахметов»
Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Александр Зинченко Арсенал Лондон фото
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Футбол | 13 мая 2023, 13:13 17
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале

Олег Кузнецов не только построил успешную карьеру, но и хорошо воспитал дочь

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13 мая 2023, 00:05 3
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Реал Сосьедад – Жирона – 2:2. Камбек с ассистом Цыганкова. Видео голов
Футбол | 13.05.2023, 18:03
Реал Сосьедад – Жирона – 2:2. Камбек с ассистом Цыганкова. Видео голов
Реал Сосьедад – Жирона – 2:2. Камбек с ассистом Цыганкова. Видео голов
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Футбол | 13.05.2023, 05:53
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
12.05.2023, 19:17 1
Футбол
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
12.05.2023, 17:21 9
Хоккей
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
12.05.2023, 22:34
Хоккей
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
11.05.2023, 17:51 18
Теннис
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
12.05.2023, 18:47
Хоккей
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
12.05.2023, 09:22 4
Футбол
Заря. Весенний чемпион  
Заря. Весенний чемпион  
12.05.2023, 12:05 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности