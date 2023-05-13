ФОТО. А как же травма? Зинченко сегодня тренировался с Арсеналом

Английский СМИ утверждают, что сегодня, 13 мая украинский полузащитник Александр Зинченко тренировался в общей группе «Арсенала».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что из-за травмы Зинченко выбыл до конца сезона. Позже главный тренер «Арсенала» Микель Артета эту информацию не подтвердил.

В нынешнем сезоне на счету Александра Зинченко 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.