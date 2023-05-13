Англия13 мая 2023, 18:29 | Обновлено 13 мая 2023, 18:39
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ФОТО. А как же травма? Зинченко сегодня тренировался с Арсеналом
Украинский хавбек тренировался в общей группе «Канониров»
13 мая 2023, 18:29 | Обновлено 13 мая 2023, 18:39
589
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Английский СМИ утверждают, что сегодня, 13 мая украинский полузащитник Александр Зинченко тренировался в общей группе «Арсенала».
Ранее в СМИ сообщалось о том, что из-за травмы Зинченко выбыл до конца сезона. Позже главный тренер «Арсенала» Микель Артета эту информацию не подтвердил.
В нынешнем сезоне на счету Александра Зинченко 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
🚨 Oleksandr Zinchenko in Arsenal training TODAY. #afc pic.twitter.com/2yFkM8cM7j— afcstuff (@afcstuff) May 13, 2023
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