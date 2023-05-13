ХАВИ: «Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал уход из команды Серхио Бускетса:

«Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит. Та полузащита, которую мы с ним формировали, была чудесной. Но теперь мы начинаем работать с другими игроками.

Надеюсь, Гави и Педри превзойдут нас. Надеюсь. В «Барсе» собраны очень хорошие футболисты. Мы начинаем новую эру».