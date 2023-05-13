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Испания
13 мая 2023, 17:30 | Обновлено 13 мая 2023, 18:21
581
0

ХАВИ: «Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит»

Тренер «Барселоны» – об уходе легенды клуба

13 мая 2023, 17:30 | Обновлено 13 мая 2023, 18:21
581
0
ХАВИ: «Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал уход из команды Серхио Бускетса:

«Мы начинаем новую эру. Бускетс уходит. Та полузащита, которую мы с ним формировали, была чудесной. Но теперь мы начинаем работать с другими игроками.

Надеюсь, Гави и Педри превзойдут нас. Надеюсь. В «Барсе» собраны очень хорошие футболисты. Мы начинаем новую эру».

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Источник Marca
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