К Роналду? Жуниор Мораес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Жуниор Мораес, который в настоящий момент выступает в Бразилии за «Коринтианс», может вскоре сменить клуб.

Сообщается, что в услугах 36-летнего ветерана заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Наиболее конкретный вариант, который ныне есть у Мораеса, - это «Аль-Иттихад», лидирующий в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии и опережающий «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду, на 5 очков.

Контракт Жуниора Мораеса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря.

Сегодня стало известно, что в бразильском клубе приняли решение более не предоставлять опытному форварду игровую практику в первой команде.