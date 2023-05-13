К Роналду? Жуниор Мораес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Услугами экс-форварда «Шахтера» и «Динамо» интересуются на Ближнем Востоке
Бывший форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Жуниор Мораес, который в настоящий момент выступает в Бразилии за «Коринтианс», может вскоре сменить клуб.
Сообщается, что в услугах 36-летнего ветерана заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
Наиболее конкретный вариант, который ныне есть у Мораеса, - это «Аль-Иттихад», лидирующий в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии и опережающий «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду, на 5 очков.
Контракт Жуниора Мораеса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря.
Сегодня стало известно, что в бразильском клубе приняли решение более не предоставлять опытному форварду игровую практику в первой команде.
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