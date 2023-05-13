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Бразилия
13 мая 2023, 17:08 | Обновлено 13 мая 2023, 17:10
74
0

К Роналду? Жуниор Мораес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Услугами экс-форварда «Шахтера» и «Динамо» интересуются на Ближнем Востоке

13 мая 2023, 17:08 | Обновлено 13 мая 2023, 17:10
74
0
К Роналду? Жуниор Мораес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Бывший форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины Жуниор Мораес, который в настоящий момент выступает в Бразилии за «Коринтианс», может вскоре сменить клуб.

Сообщается, что в услугах 36-летнего ветерана заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Наиболее конкретный вариант, который ныне есть у Мораеса, - это «Аль-Иттихад», лидирующий в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии и опережающий «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду, на 5 очков.

Контракт Жуниора Мораеса с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря.

Сегодня стало известно, что в бразильском клубе приняли решение более не предоставлять опытному форварду игровую практику в первой команде.

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Источник Torcedores
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