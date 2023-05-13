Ингулец – Шахтер. Ракицкий и Келси выйдут в основе

Сегодня, 13 мая «Шахтер» в 26-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Ингульцом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Паламарчук, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Сидоренко, Осипенко, Запорожец, Коробенко, Козыренко, Головкин, Ситало

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Келси, Зубков