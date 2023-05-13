Украина. Премьер лига13 мая 2023, 16:23 | Обновлено 13 мая 2023, 17:05
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Ингулец – Шахтер. Ракицкий и Келси выйдут в основе
Стали известны составы команд
13 мая 2023, 16:23 | Обновлено 13 мая 2023, 17:05
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Сегодня, 13 мая «Шахтер» в 26-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Ингульцом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ингулец»: Паламарчук, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Сидоренко, Осипенко, Запорожец, Коробенко, Козыренко, Головкин, Ситало
«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Келси, Зубков
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Комментарии 2
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Криськіва з поверненням!!!
склад у чемпіона бойовий, вперед до перемоги.
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