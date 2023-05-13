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  4. Ингулец – Шахтер. Ракицкий и Келси выйдут в основе
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 16:23 | Обновлено 13 мая 2023, 17:05
428
2

Ингулец – Шахтер. Ракицкий и Келси выйдут в основе

Стали известны составы команд

13 мая 2023, 16:23 | Обновлено 13 мая 2023, 17:05
428
2
Ингулец – Шахтер. Ракицкий и Келси выйдут в основе
ФК Шахтер

Сегодня, 13 мая «Шахтер» в 26-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Ингульцом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Паламарчук, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Сидоренко, Осипенко, Запорожец, Коробенко, Козыренко, Головкин, Ситало

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Келси, Зубков

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Ингулец Ингулец - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу Ярослав Ракицкий Кевин Келси
Источник УПЛ
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AK.228
Криськіва з поверненням!!!
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u6464u
склад у чемпіона бойовий, вперед до перемоги.
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