21-летний украинский теннисист выиграл второй парный трофей в сезоне

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).

В финале соревнований 21-летний украинец вместе с Симоном Фройндом из Швеции обыграл тандем из Великобритании Чарльз Брум / Марк Уайтхауз в двух сетах.

ITF M25 Варнамо. Грунт. Пары. Финал

Чарльз Брум (Великобритания) / Марк Уайтхауз (Великобритания) – Симон Фройнд (Швеция) / Эрик Ваншельбойм (Украина) – 3:6, 3:6

Для Эрик это второй парный титул в сезоне 2023. Ранее Ваншельбойм успешно выступил в парном разряде на 25-тысячнике в Хорватии.

К сожалению, Эрик не смог выйти в финал одиночного разряда на этих соревнованиях. В полуфинале турнира Ваншельбойм в двух сетах уступил Драгосу Мадарасу со счетом 2:6, 3:6.