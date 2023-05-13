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  4. 21-летний украинский теннисист выиграл второй парный трофей в сезоне
ITF
13 мая 2023, 15:48 |
244
0

21-летний украинский теннисист выиграл второй парный трофей в сезоне

Эрик Ваншельбойм успешно выступил на соревнованиях в Варнамо

13 мая 2023, 15:48 |
244
0
21-летний украинский теннисист выиграл второй парный трофей в сезоне
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M25 в Варнамо (Швеция).

В финале соревнований 21-летний украинец вместе с Симоном Фройндом из Швеции обыграл тандем из Великобритании Чарльз Брум / Марк Уайтхауз в двух сетах.

ITF M25 Варнамо. Грунт. Пары. Финал

Чарльз Брум (Великобритания) / Марк Уайтхауз (Великобритания) – Симон Фройнд (Швеция) / Эрик Ваншельбойм (Украина) – 3:6, 3:6

Для Эрик это второй парный титул в сезоне 2023. Ранее Ваншельбойм успешно выступил в парном разряде на 25-тысячнике в Хорватии.

К сожалению, Эрик не смог выйти в финал одиночного разряда на этих соревнованиях. В полуфинале турнира Ваншельбойм в двух сетах уступил Драгосу Мадарасу со счетом 2:6, 3:6.

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Источник Sport.ua
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