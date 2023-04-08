Украинское дерби в финале. Ваншельбойм взял парный 25-тысячник в Хорватии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл парный трофей на грунтовом турнире серии ITF M25 в Дубровнике (Хорватия).

В финале соревнований Эрик вместе со своим партнером Адамом Тэйлором (Австралия) в двух сетах выиграл у украинско-боснийского тандема Иван Кременчуцкий / Никола Башич в двух сетах.

ITF M25 Дубровник. Пары. Грунт. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) / Адам Тэйлор (Австралия) – Иван Кременчуцкий (Украина) / Никола Башич (Босния и Герцеговина) – 6:4, 6:4

21-летний Ваншельбойм выиграл первый парный титул в этом году и пятый за карьеру (второй категории ITF М25).