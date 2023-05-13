13.05.2023 14:00 – 81’ 4 : 1
Украина. Вторая лига13 мая 2023, 14:40 | Обновлено 13 мая 2023, 14:59
89
0
Реал Фарма – Чайка, Нива Б – Металлург-2, Кремень-2 – Нива В. Смотреть LIVE
Смотрите 13 мая видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги
13 мая 2023, 14:40 | Обновлено 13 мая 2023, 14:59
89
0
13 мая проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Вторая лига. 16-й тур, 13 мая
12:30. Реал Фарма – Чайка
14:00. Нива Бузовая – Металлург-2 Запорожье
14:30. Кремень-2 – Нива Винница
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Глеб Толок (Металлург-2 Зп).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Сомов (Нива Бузовая).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Нива Бузовая).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Сомов (Нива Бузовая).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Таран (Нива Бузовая).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 мая 2023, 23:12 0
Пока нет информации, когда Денис вернется в ринг
Футбол | 13 мая 2023, 08:52 6
Экс-игрок «Динамо» призывает соотечественников бежать из россии
Футбол | 13.05.2023, 10:10
Война | 13.05.2023, 12:25
Хоккей | 12.05.2023, 18:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.05.2023, 21:25 18
13.05.2023, 00:05 3
11.05.2023, 14:55 8
12.05.2023, 11:39 2
11.05.2023, 13:23 32
11.05.2023, 20:20 15
11.05.2023, 20:00 15
11.05.2023, 09:31 1