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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
13.05.2023 14:00 – 81 4 : 1
Металлург-2 Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
13 мая 2023, 14:40 | Обновлено 13 мая 2023, 14:59
89
0

Реал Фарма – Чайка, Нива Б – Металлург-2, Кремень-2 – Нива В. Смотреть LIVE

Смотрите 13 мая видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги

13 мая 2023, 14:40 | Обновлено 13 мая 2023, 14:59
89
0
Реал Фарма – Чайка, Нива Б – Металлург-2, Кремень-2 – Нива В. Смотреть LIVE
ФК Нива Винница

13 мая проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Вторая лига. 16-й тур, 13 мая

12:30. Реал Фарма – Чайка

14:00. Нива Бузовая – Металлург-2 Запорожье

14:30. Кремень-2 – Нива Винница

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Глеб Толок (Металлург-2 Зп).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Сомов (Нива Бузовая).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Нива Бузовая).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Сомов (Нива Бузовая).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Таран (Нива Бузовая).
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Источник Sport.ua
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