«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов рассказал о своей дочери Катерине Кузнецовой, которая известна благодаря ролям в российских сериалах.

– Ваша дочь Катя Кузнецова строила актерскую карьеру в россии, но после 24 февраля уехала оттуда, поддерживает Украину и осуждает агрессию рф.

– Значит, нормально воспитали. Карьера карьерой, но человеком нужно оставаться всегда. Вначале тоже было не просто. Нам приходилось Кате очень многое объяснять. Хорошо, что в это время, когда началась война, она была не в россии, а со своим бойфрендом на Шри-Ланке. Она сначала тоже не могла поверить, что нас бомбят.

– Что вы говорили Кате?

– Помню, она говорила с женой, тут начинается обстрел: «Подожди, Катя, над нами летит. Взорвется – потом я перезвоню». Конечно, у Кати была паника, она переживала за нас, часто звонила и рвалась в Киев, но я не пускал.

– Как она порвала с карьерой в россии?

– В марте у нее должны были начаться съемки в россии – продолжение сериала «Вампиры средней полосы» и еще несколько хороших проектов. Она была очень востребована, с ней хотели работать хорошие режиссеры. После начала войны ей звонили Юрий Стоянов и Артем Ткаченко. Они говорили, что без нее не начнут снимать второй сезон «Вампиров средней полосы», они готовы были ждать, пока она вернется. Но Катя отказалась, а потом чуть-ли не открытым текстом сказала: «Пошли вы нах*р. Не ждите меня». Они все поняли и нашли ей замену. У нее ведь и квартира в Москве осталась, но это сейчас не самое главное. Разберемся.