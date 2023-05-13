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13 мая 2023, 13:13 | Обновлено 13 мая 2023, 13:54
1826
7

«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале

Олег Кузнецов не только построил успешную карьеру, но и хорошо воспитал дочь

13 мая 2023, 13:13 | Обновлено 13 мая 2023, 13:54
1826
7
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Instagram. Катерина Кузнецова

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов рассказал о своей дочери Катерине Кузнецовой, которая известна благодаря ролям в российских сериалах.

– Ваша дочь Катя Кузнецова строила актерскую карьеру в россии, но после 24 февраля уехала оттуда, поддерживает Украину и осуждает агрессию рф.
– Значит, нормально воспитали. Карьера карьерой, но человеком нужно оставаться всегда. Вначале тоже было не просто. Нам приходилось Кате очень многое объяснять. Хорошо, что в это время, когда началась война, она была не в россии, а со своим бойфрендом на Шри-Ланке. Она сначала тоже не могла поверить, что нас бомбят.

– Что вы говорили Кате?
– Помню, она говорила с женой, тут начинается обстрел: «Подожди, Катя, над нами летит. Взорвется – потом я перезвоню». Конечно, у Кати была паника, она переживала за нас, часто звонила и рвалась в Киев, но я не пускал.

– Как она порвала с карьерой в россии?
– В марте у нее должны были начаться съемки в россии – продолжение сериала «Вампиры средней полосы» и еще несколько хороших проектов. Она была очень востребована, с ней хотели работать хорошие режиссеры. После начала войны ей звонили Юрий Стоянов и Артем Ткаченко. Они говорили, что без нее не начнут снимать второй сезон «Вампиров средней полосы», они готовы были ждать, пока она вернется. Но Катя отказалась, а потом чуть-ли не открытым текстом сказала: «Пошли вы нах*р. Не ждите меня». Они все поняли и нашли ей замену. У нее ведь и квартира в Москве осталась, но это сейчас не самое главное. Разберемся.

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Динамо Киев Олег Кузнецов Катерина Кузнецова
Источник FanDay
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Комментарии 7
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Alex86 1
И правда молодец, что тут скажешь, жаль только что 1 на 1ООО такая
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+3
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Mykhailo Stepanov
шкода що далеко не всі розуміють що війна почалась в 2014...
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+2
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Alex196
То есть когда русские оккупировали Крым и Донбасс то она с радостью.снималась в Москве в сериалах а когда стали папу бомбить в Киеве то это другое 
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+2
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