КУЗНЕЦОВ: Нам с Михайличенко предлагали хорошие деньги и квартиры в Москве

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Кузнецов рассказал, почему он отказался переезжать в россии в 90-х годах.

«После развала Союза мы с Михайличенко ездили на Евро-1992 в Швецию в составе сборной СНГ. После турнира Колосков (бывший президент РФС - прим.) начал нас уговаривать, чтобы мы переходили в сборную России, ведь близился ЧМ-1994. Нам сулили невероятные блага: хорошие деньги и каждому по квартире в Москве.

Но мы с Михайличенко сразу отказались и сказали: «Мы украинцы, киевляне и ни на каких условиях выступать за россию не будем». Это был первый и последний разговор на эту тему.

Согласились на предложение россиян Канчельскис, Онопко, Сергей Юран. Они были помоложе, и это их выбор. А мы с Михайличенко были постарше и уже тогда понимали, что душа к России у нас не лежит. Наверное, что-то чувствовали», - сказал Кузнецов.