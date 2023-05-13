КУЗНЕЦОВ: «Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но я трубку не брал»
Экс-защитник «Динамо» – о звонках из россии после 24 февраля 2022 года
Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов рассказал об общении с бывшими партнерами, которые живут в россии.
«Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал. Сейчас мне не о чем с ними говорить.
С Канчельскисом мы раньше вообще хорошо дружили, даже приезжали с Михайличенко к нему в Рейнджерс. Если бы сегодня я встретился с ним лицом к лицу, то, возможно, поговорил бы, а слушать по телефону эту ерунду я не хочу.
Понятно, что Канчельскис не выйдет на Красную площадь с лозунгом: «Я – за Украину». Этого не будет. Он уже живет в России более 30 лет и, наверное, хочет и дальше там работать. Такая у него позиция. Я его не осуждаю, просто прекратил общаться», - сказал Кузнецов.
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