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Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 09:09 | Обновлено 13 мая 2023, 09:19
825
0

КУЗНЕЦОВ: «Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но я трубку не брал»

Экс-защитник «Динамо» – о звонках из россии после 24 февраля 2022 года

13 мая 2023, 09:09 | Обновлено 13 мая 2023, 09:19
825
0
КУЗНЕЦОВ: «Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но я трубку не брал»
УАФ. Олег Кузнецов

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов рассказал об общении с бывшими партнерами, которые живут в россии.

«Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал. Сейчас мне не о чем с ними говорить.

С Канчельскисом мы раньше вообще хорошо дружили, даже приезжали с Михайличенко к нему в Рейнджерс. Если бы сегодня я встретился с ним лицом к лицу, то, возможно, поговорил бы, а слушать по телефону эту ерунду я не хочу.

Понятно, что Канчельскис не выйдет на Красную площадь с лозунгом: «Я – за Украину». Этого не будет. Он уже живет в России более 30 лет и, наверное, хочет и дальше там работать. Такая у него позиция. Я его не осуждаю, просто прекратил общаться», - сказал Кузнецов.

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Олег Кузнецов Андрей Канчельскис Сергей Кирьяков Вагиз Хидиятуллин
Источник FanDay
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