КУЗНЕЦОВ: «Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но я трубку не брал»

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов рассказал об общении с бывшими партнерами, которые живут в россии.

«Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал. Сейчас мне не о чем с ними говорить.

С Канчельскисом мы раньше вообще хорошо дружили, даже приезжали с Михайличенко к нему в Рейнджерс. Если бы сегодня я встретился с ним лицом к лицу, то, возможно, поговорил бы, а слушать по телефону эту ерунду я не хочу.

Понятно, что Канчельскис не выйдет на Красную площадь с лозунгом: «Я – за Украину». Этого не будет. Он уже живет в России более 30 лет и, наверное, хочет и дальше там работать. Такая у него позиция. Я его не осуждаю, просто прекратил общаться», - сказал Кузнецов.