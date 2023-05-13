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  4. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Россия
13 мая 2023, 08:52 | Обновлено 13 мая 2023, 08:55
1509
2

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»

Экс-игрок «Динамо» призывает соотечественников бежать из россии

13 мая 2023, 08:52 | Обновлено 13 мая 2023, 08:55
1509
2
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
ФК Навбахор. Андрей Канчельскис

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной россии Андрей Канчельскис поделился мнением о состоянии российского футбола.

«Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение надо рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам.

Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран надо ориентироваться.

Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы», - сказал Канчельскис в интервью российским СМИ.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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20052011
Канчельскис родом из Кировоградчины. Не плохой был футболист. Решил играть за расею, как и предатели онопко, никифоров и др. Теперь он понял, где живет. Запросы у него на топ-чемпионаты. Но посмотрите на реалии, сколько представителей этой НЕдостраны работают и играют в топах. Украина гораздо выше этих ублюдков. Хрен тебе, а не загранка, живи и там закисай.
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+1
Alex196
Странно что человек только сейчас додумался до того что в каком говне они живут .Это же сколько нужно прожить лет чтобы понять что россия это казарма в которой живёт стадо рабов 
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0
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