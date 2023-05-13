Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Экс-игрок «Динамо» призывает соотечественников бежать из россии
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной россии Андрей Канчельскис поделился мнением о состоянии российского футбола.
«Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение надо рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам.
Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран надо ориентироваться.
Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы», - сказал Канчельскис в интервью российским СМИ.
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