Украина. Премьер лига13 мая 2023, 13:20 | Обновлено 13 мая 2023, 14:05
747
1
Динамо – Черноморец. Буяльский и Бенито выйдут в основе
Стали известны составы команд
13 мая 2023, 13:20 | Обновлено 13 мая 2023, 14:05
747
1
Сегодня, 13 мая «Динамо» Киев в 26-м туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат
«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политыло, Кузик, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 мая 2023, 11:25 5
Специалист не может понять причин кризиса в киевском клубе
Футбол | 13 мая 2023, 09:09 0
Экс-защитник «Динамо» – о звонках из россии после 24 февраля 2022 года
Хоккей | 13.05.2023, 00:05
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Хоккей | 12.05.2023, 17:21
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.05.2023, 09:22 4
12.05.2023, 19:17 1
12.05.2023, 11:35 8
11.05.2023, 16:33 2
Футбол
12.05.2023, 18:47
11.05.2023, 11:45 29
12.05.2023, 22:34
Я о Саше Караваеве