Динамо – Черноморец. Буяльский и Бенито выйдут в основе

Сегодня, 13 мая «Динамо» Киев в 26-м туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат

«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политыло, Кузик, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида