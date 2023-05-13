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Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 13:20 | Обновлено 13 мая 2023, 14:05
747
1

Динамо – Черноморец. Буяльский и Бенито выйдут в основе

Стали известны составы команд

13 мая 2023, 13:20 | Обновлено 13 мая 2023, 14:05
747
1
Динамо – Черноморец. Буяльский и Бенито выйдут в основе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 13 мая «Динамо» Киев в 26-м туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат

«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политыло, Кузик, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида

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Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Бенито
Источник Sport.ua
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Умник
А можно в 10 ром начать. Смысл играть человеку чей контракт заканчивается. И он еще и с сентября проваливает игры.
Я о Саше Караваеве
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