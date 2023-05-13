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Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 12:50 | Обновлено 13 мая 2023, 13:00
106
0

Хавбек Миная: «Шаран – профессионал своего дела»

Егор Твердохлеб – о главном тренере

13 мая 2023, 12:50 | Обновлено 13 мая 2023, 13:00
106
0
Хавбек Миная: «Шаран – профессионал своего дела»
ФК Минай. Владимир Шаран

Полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб поделился мнением о главном тренере закарпатского клуба Владимире Шаране.

«Это действительно профессионал своего дела, видно, как он переживает за команду и результат. Тренерский штаб больше всего обращает внимание на дисциплину и самоотдачу.

Иначе не может быть, если одна команда где-то уступает мастерству другой команде, то только за счет дисциплины и самоотдачи можно достичь положительного результата», - сказал Твердохлеб.

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Егор Твердохлеб Владимир Шаран Минай
Источник Украинский футбол
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