СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»
Норвежский специалист в 2018 году советовал «красным дьяволам» подписать будущую суперзвезду
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как пытался предложить «красным дьяволам» подписать нападающего Эрлинга Холанда.
Сульшер был наставником «Мольде» в 2018-м году, когда за клуб выступал Холанд, побивший бомбардирский рекорд АПЛ в составе «Манчестер Сити».
«Я позвонил в «Юнайтед» примерно за шесть месяцев до того, как вступил в должность главного тренера. Я сказал им, что у меня есть нападающий. Я попросил за Холанда 4,5 миллиона евро, но они даже не стали слушать», - сказал Сульшер.
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