СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как пытался предложить «красным дьяволам» подписать нападающего Эрлинга Холанда.

Сульшер был наставником «Мольде» в 2018-м году, когда за клуб выступал Холанд, побивший бомбардирский рекорд АПЛ в составе «Манчестер Сити».

«Я позвонил в «Юнайтед» примерно за шесть месяцев до того, как вступил в должность главного тренера. Я сказал им, что у меня есть нападающий. Я попросил за Холанда 4,5 миллиона евро, но они даже не стали слушать», - сказал Сульшер.