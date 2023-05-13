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  4. СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»
Англия
13 мая 2023, 11:44 | Обновлено 13 мая 2023, 11:52
1115
2

СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»

Норвежский специалист в 2018 году советовал «красным дьяволам» подписать будущую суперзвезду

13 мая 2023, 11:44 | Обновлено 13 мая 2023, 11:52
1115
2
СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как пытался предложить «красным дьяволам» подписать нападающего Эрлинга Холанда.

Сульшер был наставником «Мольде» в 2018-м году, когда за клуб выступал Холанд, побивший бомбардирский рекорд АПЛ в составе «Манчестер Сити».

«Я позвонил в «Юнайтед» примерно за шесть месяцев до того, как вступил в должность главного тренера. Я сказал им, что у меня есть нападающий. Я попросил за Холанда 4,5 миллиона евро, но они даже не стали слушать», - сказал Сульшер.

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Уле Гуннар Сульшер Эрлинг Холанд Манчестер Юнайтед
Источник The Sun
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Kh75
люди сидять не на своiх мiсцях. ЗП капа, навiщо зайвi потуги. це скрiзь так
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+2
Vitaliy88
Тим самим показали свою не кваліфікованість в пошуках гравців які з часом стають суперзірками
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+1
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