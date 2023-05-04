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  4. ФОТО. Тридцать пять. Эрлинг Холанд показал, сколько он забил в АПЛ
Англия
04 мая 2023, 23:35 | Обновлено 04 мая 2023, 23:50
488
1

ФОТО. Тридцать пять. Эрлинг Холанд показал, сколько он забил в АПЛ

Норвежский форвард установил рекорд лиги по количеству голов за сезон

04 мая 2023, 23:35 | Обновлено 04 мая 2023, 23:50
488
1
ФОТО. Тридцать пять. Эрлинг Холанд показал, сколько он забил в АПЛ
Instagram. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд показал жестом, сколько он забил мячей в АПЛ.

Днем ранее Холанд установил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон – 35 мячей! Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола).

3 мая на «Этихаде» прошел перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0). Второй в матче гол забил именно Эрлинг Холанд, установив исторический рекорд АПЛ.

Подпись к фото на странице Холанда в Instagram гласит: «Друг спросил, сколько я в лиге забил голов? Я ответил [жест: три и пять]».

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Источник Sport.ua
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