ФОТО. Тридцать пять. Эрлинг Холанд показал, сколько он забил в АПЛ

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд показал жестом, сколько он забил мячей в АПЛ.

Днем ранее Холанд установил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон – 35 мячей! Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола).

3 мая на «Этихаде» прошел перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0). Второй в матче гол забил именно Эрлинг Холанд, установив исторический рекорд АПЛ.

Подпись к фото на странице Холанда в Instagram гласит: «Друг спросил, сколько я в лиге забил голов? Я ответил [жест: три и пять]».