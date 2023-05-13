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  4. КУЗНЕЦОВ: «В Динамо только Ванат хочет играть. Остальные – серая масса»
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 11:25 | Обновлено 13 мая 2023, 11:54
815
1

КУЗНЕЦОВ: «В Динамо только Ванат хочет играть. Остальные – серая масса»

Специалист не может понять причин кризиса в киевском клубе

13 мая 2023, 11:25 | Обновлено 13 мая 2023, 11:54
815
1
КУЗНЕЦОВ: «В Динамо только Ванат хочет играть. Остальные – серая масса»
УАФ. Олег Кузнецов

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился мнением о положении дел в стане «бело-синих».

«В чем причина кризиса киевлян? Я абсолютно не могу понять причины. До войны команда играла на уровне с хорошими клубами, а сейчас не могут обыграть «Ингулец». Хотя игроки те же, не считая ухода Забарного и Цыганкова. Луческу опытный тренер, поэтому не думаю, что причина неудач кроется в нем. Возможно, с игроков мало требуют или жалеют их, не знаю.

Слышу постоянные жалобы, что «Динамо» много ездит на автобусе. Какие переезды? Вы раз в неделю играете. Чтобы знать причину слабых результатов, нужно быть в команде, а я смотрю матчи по телевизору. Пока это ужас.

В осенний период неплохо выглядел Буяльский. Сейчас могу отметить только Ваната. Видно, что парень хочет играть и у него есть искра в глазах. Остальные игроки «Динамо» – серая масса, даже выделить некого. Если на таком слабом уровне «Динамо» допускает много ошибок, то я боюсь представить, что будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. В данный момент «Динамо» не дотягивает до еврокубков.

Мне кажется, сейчас любой тренер не сможет это сделать. Я не представляю, что нужно делать в этой ситуации», - сказал Кузнецов.

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Олег Кузнецов Динамо Киев Владислав Ванат
Источник FanDay
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ostriak
К сожалению это правда. Один сказал открыто!
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