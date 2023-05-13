Виталий ЛЕВЧЕНКО: «Коваленко хотел подписать Арсенал, не отпустил Ахметов»
Бывший тренер Виктора Коваленко поделился неожиданной информацией
Карьера Виктора Коваленко могла сложиться совсем по-другому. Бывший тренер молодежной сборной Украины Виталий Левченко рассказал, что в свое время Виктора хотел подписать «Арсенал».
Бывший ассистент Александра Петракова в украинской молодежке Виталий Левченко заявил, что Виктором Коваленко интересовался клуб АПЛ. Было это во время молодежного чемпионата мира, который проходил в Новой Зеландии.
«Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 2015 года в сборной Петракова, он неплохо себя проявил и, насколько мне было известно, его хотел лондонский «Арсенал» подписать.
Тогда Ахметов не отпустил парня. Где-то может быть психологическая проблема, неуверенность в собственных силах, что мешает ему играть на высоком уровне», – сказал Левченко.
В текущем сезоне Коваленко провел за Специю 17 матчей в Серии А, отличившись одним ассистом. Аренда 27-летнего хавбека заканчивается летом этого года.
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