Виталий ЛЕВЧЕНКО: «Коваленко хотел подписать Арсенал, не отпустил Ахметов»

Карьера Виктора Коваленко могла сложиться совсем по-другому. Бывший тренер молодежной сборной Украины Виталий Левченко рассказал, что в свое время Виктора хотел подписать «Арсенал».

Бывший ассистент Александра Петракова в украинской молодежке Виталий Левченко заявил, что Виктором Коваленко интересовался клуб АПЛ. Было это во время молодежного чемпионата мира, который проходил в Новой Зеландии.

«Когда Коваленко играл на ЧМ U-20 2015 года в сборной Петракова, он неплохо себя проявил и, насколько мне было известно, его хотел лондонский «Арсенал» подписать.

Тогда Ахметов не отпустил парня. Где-то может быть психологическая проблема, неуверенность в собственных силах, что мешает ему играть на высоком уровне», – сказал Левченко.

В текущем сезоне Коваленко провел за Специю 17 матчей в Серии А, отличившись одним ассистом. Аренда 27-летнего хавбека заканчивается летом этого года.