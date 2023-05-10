Сохранить лидеров. Арсенал до конца сезона хочет продлить Рэмсдейла и Сака

По информации британских СМИ, «Арсенал» еще до конца нынешнего сезона хочет объявить о новых контрактах вратаря Аарона Рэмсдейла и вингера Букайо Сака.

При этом с Сака, чей договор завершается через год, руководство практически договорилось и планирует скоро официально сообщить о подписании. В текущем сезоне игрок забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

А вот с Рэмсдейлом переговоры продолжаются. Вратарь в нынешнем сезоне АПЛ находится среди лидеров по проценту отраженных ударов, а также провел 13 матчей без пропущенных голов.

Контракт стража ворот завершается через два года.