Маурицио САРРИ: «Есть два необъяснимых отрезка»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Лечче» (2:2) в 25-м туре Серии А.

«Я доволен матчем, но есть два необъяснимых отрезка, последние двадцать секунд первого тайма и начало второго. Я доволен реакцией. Это сложный момент, который случается со всеми, но с нами это происходит в самый неподходящий момент», - сказал Сарри.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» с 65 очками располагается на третьей строчке.