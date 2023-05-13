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Италия
13 мая 2023, 09:48 | Обновлено 13 мая 2023, 10:07
231
0

Маурицио САРРИ: «Есть два необъяснимых отрезка»

Наставник «Лацио» – о ничьей с «Лечче»

13 мая 2023, 09:48 | Обновлено 13 мая 2023, 10:07
231
0
Маурицио САРРИ: «Есть два необъяснимых отрезка»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Лечче» (2:2) в 25-м туре Серии А.

«Я доволен матчем, но есть два необъяснимых отрезка, последние двадцать секунд первого тайма и начало второго. Я доволен реакцией. Это сложный момент, который случается со всеми, но с нами это происходит в самый неподходящий момент», - сказал Сарри.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» с 65 очками располагается на третьей строчке.

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Маурицио Сарри Лацио
Источник ФК Лацио
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