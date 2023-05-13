Италия13 мая 2023, 09:48 | Обновлено 13 мая 2023, 10:07
231
0
Маурицио САРРИ: «Есть два необъяснимых отрезка»
Наставник «Лацио» – о ничьей с «Лечче»
13 мая 2023, 09:48 | Обновлено 13 мая 2023, 10:07
231
0
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Лечче» (2:2) в 25-м туре Серии А.
«Я доволен матчем, но есть два необъяснимых отрезка, последние двадцать секунд первого тайма и начало второго. Я доволен реакцией. Это сложный момент, который случается со всеми, но с нами это происходит в самый неподходящий момент», - сказал Сарри.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» с 65 очками располагается на третьей строчке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 мая 2023, 12:05 59
Обозреватель Sport.ua – о лучшей команде УПЛ второй половины сезона
Хоккей | 12 мая 2023, 17:21 9
Александр Хмиль был чемпионом Украины в составе киевского АТЕКа
Баскетбол | 12.05.2023, 11:39
Футбол | 13.05.2023, 08:54
Футбол | 13.05.2023, 09:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2023, 11:45 29
12.05.2023, 21:09
Футбол
13.05.2023, 00:05 3
11.05.2023, 09:31 1
11.05.2023, 17:51 18
11.05.2023, 16:33 2
12.05.2023, 19:17 1