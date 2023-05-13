В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Динамо» и «Черноморец».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Киевское «Динамо» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 4-е место. В активе у команды 50 очков после 25 встреч – 15 побед, 5 ничьих, 5 поражений.

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице чемпионата Украины располагается на 11-й позиции. У него 26 очков после 25 игр. В шести матчах «моряки» победили и 8 раз сыграли вничью, потерпели 11 поражений.

Команды провели между собой в чемпионате Украины 53 поединка. На счету у «Динамо» 40 побед, «Черноморец» выиграл в пяти встречах, восемь игра завершились вничью. Мячи 123:39 в пользу киевлян.

Динамо Киев – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция