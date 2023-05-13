Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Динамо Киев
13.05.2023 14:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 05:32 |
200
0

Динамо Киев – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 13 мая в 14:00 по Киеву

13 мая 2023, 05:32 |
200
0
Динамо Киев – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Динамо» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHub.

Киевское «Динамо» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 4-е место. В активе у команды 50 очков после 25 встреч – 15 побед, 5 ничьих, 5 поражений.

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице чемпионата Украины располагается на 11-й позиции. У него 26 очков после 25 игр. В шести матчах «моряки» победили и 8 раз сыграли вничью, потерпели 11 поражений.

Команды провели между собой в чемпионате Украины 53 поединка. На счету у «Динамо» 40 побед, «Черноморец» выиграл в пяти встречах, восемь игра завершились вничью. Мячи 123:39 в пользу киевлян.

Динамо Киев – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Карпаты – Металлург Зп. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
Динамо – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Теннис | 12 мая 2023, 21:25 17
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира

Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу

ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19
Футбол | 12 мая 2023, 23:40 2
ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19
ВИДЕО. Хусрав Тоиров из Таджикистана забил первый гол за Шахтер U-19

Хавбек забил в поединке юниорского состава горняков против «Ингульца» U-19

Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Футбол | 12.05.2023, 09:22
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Футбол | 13.05.2023, 02:55
Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Футбол | 12.05.2023, 19:17
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
12.05.2023, 12:27 11
Футбол
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39
Баскетбол
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
12.05.2023, 11:35 8
Теннис
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
11.05.2023, 09:31 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
11.05.2023, 11:45 29
Футбол
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
11.05.2023, 14:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности