В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Динамо» и «Черноморец».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHub.