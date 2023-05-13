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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 05:14 |
390
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец

Поединок состоится 13 мая в 14:00 по Киеву

13 мая 2023, 05:14 |
390
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
ФК Динамо Киев

В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Динамо» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHub.

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Источник Sport.ua
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