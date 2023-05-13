Украина. Премьер лига13 мая 2023, 05:14 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Поединок состоится 13 мая в 14:00 по Киеву
13 мая 2023, 05:14 |
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В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Динамо» и «Черноморец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHub.
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