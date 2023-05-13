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Чемпионат Франции
Ланс
12.05.2023 22:00 – FT 2 : 1
Реймс
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Франция
13 мая 2023, 00:59 | Обновлено 13 мая 2023, 01:41
64
0

Ланс в меньшинстве выиграл у Реймса и приблизился к ПСЖ

Набрав 75 очков, «Ланс» занимает 2-е место, отставая от «ПСЖ» на 3 очка

13 мая 2023, 00:59 | Обновлено 13 мая 2023, 01:41
64
0
Ланс в меньшинстве выиграл у Реймса и приблизился к ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома обыграл «Реймс» со счетом 2:1.

На 19-й минуте у хозяев Кевин Дансо был удален с поля, после чего форвард гостей Фоларин Балоган открыл счет для гостей с пенальти.

На 40-й минуте хавбек «Ланса» Пшемыслав Франковски сравнял счет, реализовал пенальти, а на 55-й минуте Секо Фофана принес хозяевам поля победу.

«Ланс» набрал 75 очков и занимает 2-е место, отставая от «ПСЖ» на 3 очка, при этом у парижан есть матч в запасе. «Реймс» замыкает топ-10 (50 очков).

Лига 1. 35-й тур, 12 мая

Ланс – Реймс – 2:1

Голы: Франковски, 39 (пен), Фофана, 55 – Балоган, 23 (пен)

Видео голов

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Ланс).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Фоларин Балогун (Реймс).
19’
Кевин Дансо (Ланс) получает красную карточку.
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Ланс Реймс видео голов и обзор Кевин Дансо удаление с поля пенальти Фоларин Балоган Пшемыслав Франковски Секо Фофана
Источник Sport.ua
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