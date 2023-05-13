Ланс в меньшинстве выиграл у Реймса и приблизился к ПСЖ
Набрав 75 очков, «Ланс» занимает 2-е место, отставая от «ПСЖ» на 3 очка
В матче 35-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома обыграл «Реймс» со счетом 2:1.
На 19-й минуте у хозяев Кевин Дансо был удален с поля, после чего форвард гостей Фоларин Балоган открыл счет для гостей с пенальти.
На 40-й минуте хавбек «Ланса» Пшемыслав Франковски сравнял счет, реализовал пенальти, а на 55-й минуте Секо Фофана принес хозяевам поля победу.
«Ланс» набрал 75 очков и занимает 2-е место, отставая от «ПСЖ» на 3 очка, при этом у парижан есть матч в запасе. «Реймс» замыкает топ-10 (50 очков).
Лига 1. 35-й тур, 12 мая
Ланс – Реймс – 2:1
Голы: Франковски, 39 (пен), Фофана, 55 – Балоган, 23 (пен)
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