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  4. Тренер ПСЖ: «Месси очень мотивирован, он выйдет в старте»
Франция
12 мая 2023, 18:36 |
416
0

Тренер ПСЖ: «Месси очень мотивирован, он выйдет в старте»

Кристоф Галтье – о возвращении аргентинца в команду

12 мая 2023, 18:36 |
416
0
Тренер ПСЖ: «Месси очень мотивирован, он выйдет в старте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил о том, что Лионель Месси завтра, 13 мая выйдет в основе на матч Лиги 1 против «Аяччо»:

«Конечно, я поговорил с Лео, как только он вернулся. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится, и обнаружил, что он абсолютно спокоен.

Месси очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра».

Ранее Месси был отстранен от работы с «ПСЖ» на две недели из-за самовольной поездки в Саудовскую Аравию.

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Кристоф Галтье Лионель Месси ПСЖ Лига 1 Аяччо
Источник RMC Sport
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