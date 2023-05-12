Тренер ПСЖ: «Месси очень мотивирован, он выйдет в старте»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил о том, что Лионель Месси завтра, 13 мая выйдет в основе на матч Лиги 1 против «Аяччо»:

«Конечно, я поговорил с Лео, как только он вернулся. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится, и обнаружил, что он абсолютно спокоен.

Месси очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра».

Ранее Месси был отстранен от работы с «ПСЖ» на две недели из-за самовольной поездки в Саудовскую Аравию.