Лига чемпионов12 мая 2023, 18:09 | Обновлено 12 мая 2023, 18:10
31
0
Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов
Награда досталась полузащитнику «Манчестер Сити»
12 мая 2023, 18:09 | Обновлено 12 мая 2023, 18:10
31
0
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Он забил гол в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 1:1 в Мадриде).
В борьбе за награду бельгийский хавбек опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, а также двух полузащитников «Интера» – Николо Бареллу и Генриха Мхитаряна.
Ответные матчи полуфиналов Лиги чемпионов состоятся 16 – 17 мая.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2023, 20:20 15
Участие в следующих матчах сборной Украины также под вопросом
Другие виды | 12 мая 2023, 11:58 5
Ситуация была рассмотрена повторно
Футбол | 12.05.2023, 16:21
Футбол | 12.05.2023, 12:27
Футбол | 12.05.2023, 09:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2023, 18:10 7
11.05.2023, 02:23 14
11.05.2023, 12:12 3
11.05.2023, 11:45 29
11.05.2023, 17:51 18
11.05.2023, 20:00 15
11.05.2023, 14:55 7
10.05.2023, 19:59 8