Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Он забил гол в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 1:1 в Мадриде).

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В борьбе за награду бельгийский хавбек опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, а также двух полузащитников «Интера» – Николо Бареллу и Генриха Мхитаряна.

Ответные матчи полуфиналов Лиги чемпионов состоятся 16 – 17 мая.