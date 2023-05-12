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Лига чемпионов
12 мая 2023, 18:09 | Обновлено 12 мая 2023, 18:10
31
0

Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов

Награда досталась полузащитнику «Манчестер Сити»

12 мая 2023, 18:09 | Обновлено 12 мая 2023, 18:10
31
0
Де Брюйне – игрок недели в Лиге чемпионов
УЕФА. Кевин де Брюйне

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Он забил гол в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 1:1 в Мадриде).

В борьбе за награду бельгийский хавбек опередил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, а также двух полузащитников «Интера» – Николо Бареллу и Генриха Мхитаряна.

Ответные матчи полуфиналов Лиги чемпионов состоятся 16 – 17 мая.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник УЕФА
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