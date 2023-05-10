Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Ман Сити
Кевин де Брюйне забил ответный гол для горожан во втором тайме
Во вторник, 9 мая, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).
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Голы были забиты точными дальними ударами. На мяч Винисиуса, забитый в первом тайме, после перерыва ответил Кевин де Брюйне.
Именно Кевина де Брюйне в УЕФА назвали лучшим игроком первого полуфинального матча ЛЧ.
Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Он оказывал то необходимое Сити влияние, которое и принесло ему на стадионе Сантьяго Бернабеу положительный результат».
Лига чемпионов. 1/2 финала
Первый матч. 9 мая, Мадрид
22:00. Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1
Гол: Винисиус, 36 – де Брюйне, 67
🤌 KDB. #UCL pic.twitter.com/ZftCcHG7YQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023
What a game in Madrid 🔥#UCL pic.twitter.com/qnO04DfQ8k— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023
ГОЛ! 1:1. Кевин де Брюйне, 67 мин.
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