Назван лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов между Реалом и Ман Сити

Во вторник, 9 мая, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1).

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Голы были забиты точными дальними ударами. На мяч Винисиуса, забитый в первом тайме, после перерыва ответил Кевин де Брюйне.

Именно Кевина де Брюйне в УЕФА назвали лучшим игроком первого полуфинального матча ЛЧ.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА: «Он оказывал то необходимое Сити влияние, которое и принесло ему на стадионе Сантьяго Бернабеу положительный результат».

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч. 9 мая, Мадрид

22:00. Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1

Гол: Винисиус, 36 – де Брюйне, 67

What a game in Madrid 🔥#UCL pic.twitter.com/qnO04DfQ8k — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023

ГОЛ! 1:1. Кевин де Брюйне, 67 мин.