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  4. Мануэль НОЙЕР: «У меня нет конкретных сроков возвращения»
Германия
12 мая 2023, 17:23 |
132
0

Мануэль НОЙЕР: «У меня нет конкретных сроков возвращения»

Голкипер «Баварии» – о восстановлении после травмы

12 мая 2023, 17:23 |
132
0
Мануэль НОЙЕР: «У меня нет конкретных сроков возвращения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении после перелома ноги:

«Я счастлив. Я не имею каких-то конкретных сроков возвращения. Просто стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы получить максимум пользы, чтобы я мог прогрессировать и двигаться дальше».

Несколько дней назад Нойер снова начал тренироваться на поле.

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Мануэль Нойер Бавария
Источник ФК Бавария
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