Мануэль НОЙЕР: «У меня нет конкретных сроков возвращения»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении после перелома ноги:

«Я счастлив. Я не имею каких-то конкретных сроков возвращения. Просто стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы получить максимум пользы, чтобы я мог прогрессировать и двигаться дальше».

Несколько дней назад Нойер снова начал тренироваться на поле.