Германия12 мая 2023, 17:23 |
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Мануэль НОЙЕР: «У меня нет конкретных сроков возвращения»
Голкипер «Баварии» – о восстановлении после травмы
12 мая 2023, 17:23 |
132
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении после перелома ноги:
«Я счастлив. Я не имею каких-то конкретных сроков возвращения. Просто стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы получить максимум пользы, чтобы я мог прогрессировать и двигаться дальше».
Несколько дней назад Нойер снова начал тренироваться на поле.
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