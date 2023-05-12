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12 мая 2023, 17:05 |
633
0

ОФИЦИАЛЬНО. Базель сообщил о назначении нового тренера

С командой будет работать Тимо Шульц

12 мая 2023, 17:05 |
633
0
ОФИЦИАЛЬНО. Базель сообщил о назначении нового тренера
ФК Базель. Тимо Шульц

«Базель» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Тимо Шульца. 45-летний немец приступит к работе со следующего сезона.

Сейчас обязанности главного тренера «Базеля» исполняет Хайко Фогель. Предыдущим местом работы Шульца был «Санкт-Паули» из второй немецкой Бундеслиги.

Вчера «Базель» в первом матче полуфинала Лиги конференций на выезде обыграл «Фиорентину» 2:1.

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Базель Тимо Шульц Хайко Фогель
Источник ФК Базель
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