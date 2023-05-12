Другие новости12 мая 2023, 17:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Базель сообщил о назначении нового тренера
С командой будет работать Тимо Шульц
12 мая 2023, 17:05 |
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«Базель» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Тимо Шульца. 45-летний немец приступит к работе со следующего сезона.
Сейчас обязанности главного тренера «Базеля» исполняет Хайко Фогель. Предыдущим местом работы Шульца был «Санкт-Паули» из второй немецкой Бундеслиги.
Вчера «Базель» в первом матче полуфинала Лиги конференций на выезде обыграл «Фиорентину» 2:1.
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