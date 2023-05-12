ОФИЦИАЛЬНО. Базель сообщил о назначении нового тренера

«Базель» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Тимо Шульца. 45-летний немец приступит к работе со следующего сезона.

Сейчас обязанности главного тренера «Базеля» исполняет Хайко Фогель. Предыдущим местом работы Шульца был «Санкт-Паули» из второй немецкой Бундеслиги.

Вчера «Базель» в первом матче полуфинала Лиги конференций на выезде обыграл «Фиорентину» 2:1.