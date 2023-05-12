Олег КУЗНЕЦОВ: «Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков»

Бывший защитник «Динамо» Киев Олег Кузнецов поделился своим мнением по поводу неудач команды Мирчи Луческу в нынешнем сезоне:

«В чем причина кризиса киевлян? Я абсолютно не могу понять причины. До войны команда играла на уровне с хорошими клубами, а сейчас не могут обыграть «Ингулец». Хотя игроки те же, не считая ухода Забарного и Цыганкова. Луческу опытный тренер, поэтому не думаю, что причина неудач кроется в нем. Возможно, с игроков мало требуют или жалеют их, не знаю.

Слышу постоянные жалобы, что «Динамо» много ездит на автобусе. Какие переезды? Вы раз в неделю играете. Чтобы знать причину слабых результатов, нужно быть в команде, а я смотрю матчи по телевизору. Пока это ужас.

В осенний период неплохо выглядел Буяльский. Сейчас могу отметить только Ваната. Видно, что парень хочет играть и у него есть искра в глазах. Остальные игроки «Динамо» — серая масса, даже выделить некого. Если на таком слабом уровне «Динамо» допускает много ошибок, то я боюсь представить, что будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. В данный момент «Динамо» не дотягивает до еврокубков.

Мне кажется, сейчас любой тренер не сможет это сделать. Я не представляю, что нужно делать в этой ситуации».