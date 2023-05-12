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  4. Олег КУЗНЕЦОВ: «Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков»
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 15:53 |
407
3

Олег КУЗНЕЦОВ: «Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков»

Экс-защитник «Динамо» – о кризисе в киевском клубе

12 мая 2023, 15:53 |
407
3
Олег КУЗНЕЦОВ: «Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков»
УАФ. Олег Кузнецов

Бывший защитник «Динамо» Киев Олег Кузнецов поделился своим мнением по поводу неудач команды Мирчи Луческу в нынешнем сезоне:

«В чем причина кризиса киевлян? Я абсолютно не могу понять причины. До войны команда играла на уровне с хорошими клубами, а сейчас не могут обыграть «Ингулец». Хотя игроки те же, не считая ухода Забарного и Цыганкова. Луческу опытный тренер, поэтому не думаю, что причина неудач кроется в нем. Возможно, с игроков мало требуют или жалеют их, не знаю.

Слышу постоянные жалобы, что «Динамо» много ездит на автобусе. Какие переезды? Вы раз в неделю играете. Чтобы знать причину слабых результатов, нужно быть в команде, а я смотрю матчи по телевизору. Пока это ужас.

В осенний период неплохо выглядел Буяльский. Сейчас могу отметить только Ваната. Видно, что парень хочет играть и у него есть искра в глазах. Остальные игроки «Динамо» — серая масса, даже выделить некого. Если на таком слабом уровне «Динамо» допускает много ошибок, то я боюсь представить, что будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. В данный момент «Динамо» не дотягивает до еврокубков.

Мне кажется, сейчас любой тренер не сможет это сделать. Я не представляю, что нужно делать в этой ситуации».

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Олег Кузнецов Динамо Киев
Источник FanDay
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Комментарии 3
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Remark
А ЛК - это футбольный эксперт не рассматривает, как еврокубок?
Я так понимаю, в понятии Кузнецова, вчера Фиорентина, Вест Хем, Базель и АЗ за какую-то хрень сражались?)))
Не так уж все печально, как рисует этот эксперт. Про Шахтер тогда тоже самое можно сказать основываясь на, еле еле душа в теле, выигранных матчах у таких футбольных гигантов, как Минай и ФК Львов)))
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0
BUROSTAVOK
в групі вони взяли тільки очко...
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-1
Springfield
Так сейчас и не надо.  До квалификации в ЛК ещё целых 2 месяца. Вот пару недель покувыркаются в отпуске где то на Тисе и айда готовиться.  А то если их отпустить на Багамы, то могут и разжиреть там.
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-2
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