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  4. Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Чемпионат мира
12 мая 2023, 15:30 | Обновлено 12 мая 2023, 16:03
316
6

Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»

Украина подавала совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение Мундиаля-2030

12 мая 2023, 15:30 | Обновлено 12 мая 2023, 16:03
316
6
Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Адвокат президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко рассказал, чем, по его мнению, чреваты активные действия правоохранительных органов и давление на УАФ.

«Решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ очень негативно повлияет, в частности, на украинский футбол и Украину на мировой арене в целом. И это уже отрицательно повлияло.

Украина совместно с Испанией и Португалией подала заявку на проведение ЧМ-2030. Но из-за, в частности, активных действий правоохранительных органов и давления на УАФ Украину исключили из числа стран, которые могут принимать ЧМ. Украину фактически лишили в настоящее время такой возможности.

Работа по этому поводу продолжается, но такие вмешательства, в том числе со стороны правоохранительных органов, сильно пошатнули позицию УАФ», - сказал адвокат Павелко.

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Олег Протасов Андрей Павелко апелляция суд Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ ЧМ-2030 по футболу
Источник FootballHub
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Комментарии 6
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Remark
Летом будет засуха, этот адвокат скажет: из за отстранения Павелко Украину лишили возможности выпада осадком в виде дождя.
И я не удивлюсь, что пару овощей скажут: теперь понятно кто за Украину, а кто против нее!
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+1
Remark
Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности в проведении ЧМ 
Господи, какие же овощи могут в это поверить?
В стране война, самая настоящая и кровопролитная; которой не видно ни конца не края. А он утверждает, что это из-за отстранения Пввелко лишили возможности))) Это было бы смешно, если бы не выглядело так тупо.
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+1
Alex196
Да как ему не стыдно о этому адвокату .Он же прекрасно знает что футболом руководит вор и коррупционер .Да пусть у него язык отсохнет 
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+1
romario1501
Якщо перефразувати : Критикуєш Павєлку &ля , значить ти агент кремля ))
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0
Muskrat2
Когда заглянул на спортивній сайт, а здесь пир во время чумы каких-то мр4зей с непонятными заботами.
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0
BUROSTAVOK
Тепер зрозуміло,хто за Україну,а хто проти...
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-2
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