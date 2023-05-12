Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»

Адвокат президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко рассказал, чем, по его мнению, чреваты активные действия правоохранительных органов и давление на УАФ.

«Решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ очень негативно повлияет, в частности, на украинский футбол и Украину на мировой арене в целом. И это уже отрицательно повлияло.

Украина совместно с Испанией и Португалией подала заявку на проведение ЧМ-2030. Но из-за, в частности, активных действий правоохранительных органов и давления на УАФ Украину исключили из числа стран, которые могут принимать ЧМ. Украину фактически лишили в настоящее время такой возможности.

Работа по этому поводу продолжается, но такие вмешательства, в том числе со стороны правоохранительных органов, сильно пошатнули позицию УАФ», - сказал адвокат Павелко.