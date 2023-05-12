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  4. УАФ: «На новое решение суда об отстранении Павелко будет подана апелляция»
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 13:05 | Обновлено 12 мая 2023, 13:15
144
1

УАФ: «На новое решение суда об отстранении Павелко будет подана апелляция»

Организация выступила с заявлением

12 мая 2023, 13:05 | Обновлено 12 мая 2023, 13:15
144
1
УАФ: «На новое решение суда об отстранении Павелко будет подана апелляция»
УАФ. Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола прокомментировала информацию о том, что суд продлил отстранение президента организации Андрея Павелко от руководящей должности до 9 июля.

«Состоялось судебное заседание по очередной попытке «отстранить» от занимаемой должности Андрея Павелко.

Еще раз напоминаем, что решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном «отстранении» Андрея Павелко, не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. На новое решение суда также будет подана апелляция.

Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, продолжают выполнять свои должностные обязанности», - сказано в заявлении УАФ.

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Олег Протасов Андрей Павелко апелляция суд Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Jakub Lukasz Salamaj
Та скільки можна!!! Нехай відправлять їх обох на захист країни, під Бахмут
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