УАФ: «На новое решение суда об отстранении Павелко будет подана апелляция»
Организация выступила с заявлением
Украинская ассоциация футбола прокомментировала информацию о том, что суд продлил отстранение президента организации Андрея Павелко от руководящей должности до 9 июля.
«Состоялось судебное заседание по очередной попытке «отстранить» от занимаемой должности Андрея Павелко.
Еще раз напоминаем, что решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном «отстранении» Андрея Павелко, не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. На новое решение суда также будет подана апелляция.
Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, продолжают выполнять свои должностные обязанности», - сказано в заявлении УАФ.
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