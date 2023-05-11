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11 мая 2023, 19:37 | Обновлено 11 мая 2023, 19:38
1383
6

Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ

Исполняющим обязанности президента УАФ назначен Олег Протасов

11 мая 2023, 19:37 | Обновлено 11 мая 2023, 19:38
1383
6
Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
УАФ. Андрей Павелко

Судья Печерского суда города Киева Юлия Головко приняла решение продлить отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ до 9 июля 2023 года.

Это уже третье решение суда об отстранении Павелко от должности президента УАФ. Предыдущие два до сих пор находятся на рассмотрении в Апелляционном суде.

Адвокат Андрея Павелко во время судебного заседания заявил, что его клиент подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности президента УАФ Олега Протасова.

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Источник FootballHub
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Комментарии 6
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Валерий Стебловский
Скільки можна знущатися над законом, над здоровим глуздом, над вболівальниками? Скільки можна тягнути цю справу? Якщо винний Павелко, то виносьте вирок, якщо ні, то закривайте справу. Судді, прокурори, не смішіть цивілізований світ. Ганьба більше не корумпованій УАФ, а суддівській системі України.
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+2
20052011
Протасов не плохой был нападающий, бомбардир. Но и при союзе было слишком подозрительно, как он в конце последних матчах сезона назабивал мячей столько, сколько ему было нужно. Теперь те действия не удивляют, т.к. он находится на поводке у коррупционера павелки. Судить павелку, конфискацию имущества, а вместо срока отправить рядовым на передовую.
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+1
Calm
Бідолага, це ж він без зарплатні вже стільки 
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+1
Remark
Это только у нас возможно, чтобы после трёх решений суда чувак и дальше свободно занимал свою должность и комментрюировал в ФБ о договорных матчах и каких-то неправильных движениях ставок)))
П. С. Самое главное тут, на сайте, некоторые личности искренне верят в слова вора (коррупционера), что где то был договорной (купленный) матч))) Это конечно парадокс.
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-1
Burevestnik
корупція в УАФ - адвокат адвокатує за рахунок УАФ    
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-2
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