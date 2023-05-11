Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ

Судья Печерского суда города Киева Юлия Головко приняла решение продлить отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ до 9 июля 2023 года.

Это уже третье решение суда об отстранении Павелко от должности президента УАФ. Предыдущие два до сих пор находятся на рассмотрении в Апелляционном суде.

Адвокат Андрея Павелко во время судебного заседания заявил, что его клиент подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности президента УАФ Олега Протасова.