Другие новости11 мая 2023, 19:37 | Обновлено 11 мая 2023, 19:38
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Суд продлил отстранение Павелко. Кто сменил его на должности президента УАФ
Исполняющим обязанности президента УАФ назначен Олег Протасов
11 мая 2023, 19:37 | Обновлено 11 мая 2023, 19:38
1383
6
Судья Печерского суда города Киева Юлия Головко приняла решение продлить отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ до 9 июля 2023 года.
Это уже третье решение суда об отстранении Павелко от должности президента УАФ. Предыдущие два до сих пор находятся на рассмотрении в Апелляционном суде.
Адвокат Андрея Павелко во время судебного заседания заявил, что его клиент подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности президента УАФ Олега Протасова.
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П. С. Самое главное тут, на сайте, некоторые личности искренне верят в слова вора (коррупционера), что где то был договорной (купленный) матч))) Это конечно парадокс.