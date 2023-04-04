Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности

В киевском Апелляционном суде не состоялись слушания по апелляции Андрея Павелко на его отстранение от обязанностей президента Украинской ассоциации футбола.

Как сообщил общественный активист Константин Андриюк, глава УАФ не появился в суде. Адвокат Павелко заявил, что тот не смог прийти в суд, так как болен коронавирусом. О новой дате слушания пока ничего не известно.

Как известно, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении Павелко от обязанностей главы УАФ до 13 мая 2023 года. Было удовлетворено соответствующее ходатайство прокуратуры. Ранее Андрей Павелко был отстранен от занимаемой должности до 17 марта сего года.