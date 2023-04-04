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  4. Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Чемпионат Украины
04 апреля 2023, 17:16 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:23
1816
6

Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности

Глава УАФ не явился в суд

04 апреля 2023, 17:16 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:23
1816
6
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
УАФ. Андрей Павелко

В киевском Апелляционном суде не состоялись слушания по апелляции Андрея Павелко на его отстранение от обязанностей президента Украинской ассоциации футбола.

Как сообщил общественный активист Константин Андриюк, глава УАФ не появился в суде. Адвокат Павелко заявил, что тот не смог прийти в суд, так как болен коронавирусом. О новой дате слушания пока ничего не известно.

Как известно, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении Павелко от обязанностей главы УАФ до 13 мая 2023 года. Было удовлетворено соответствующее ходатайство прокуратуры. Ранее Андрей Павелко был отстранен от занимаемой должности до 17 марта сего года.

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Комментарии 6
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ALKOSruLKA
ще й втече за бугор, зясується, що не лише український паспорт має...
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+4
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Борис Велев
Если  бы  это  касалось  "простого"  украинца...привели  бы  в  кандалах.  С   Павелко  такие  номера не  идут,  у  него  команда  адвокатов, которым неплохо оплачивают  с  расходных  смет  УАФ. Да  и  он  один  из  тех,  кто является  "админресурсом"...Увы
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+2
Remark
Клоун! Цирк устроил. Болен он, с ка.
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0
Gambie
2 еврея спорят кто хитрее 
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-1
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