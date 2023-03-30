Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 03:59 |
228
0

Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский

Президент УАФ прокомментировал ситуацию с клубным футболом в Украине

30 марта 2023, 03:59 |
228
0
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Screenshot. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко раскрыл, какую задачу перед ним ставил президент Украины Владимир Зеленский:

«Это была наша обязанность – восстановить клубный футбол. И именно на территории Украины. Я не раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он ставил задачу обеспечить все условия проведения чемпионата на нашей земле.

Совместно с клубами мы это сделали и начали чемпионат в День Государственного флага Украины, 23 августа. Это очень символично.

Футбол должен нести людям радость, надежду на мирную жизнь. Да, жаль, пока без болельщиков. Но победим и все мы, все украинцы – пойдем болеть на трибуны».

Отметим, что УПЛ стартовала в августе прошлого года. На текущей момент сыграно 18 туров. Лидером чемпионата Украины является донецкий «Шахтер».

По теме:
Лидер Кривбасса: «В УПЛ нет аутсайдеров или середняков»
ВИДЕО. Сборники Динамо вернулись и провели тренировку перед игрой с Львовом
Владимир ШЕПЕЛЕВ: «За Лигу чемпионов можно побороться»
Андрей Павелко Владимир Зеленский Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Футбол | 29 марта 2023, 23:27 0
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем

Андрей принял непростое решение

Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Бокс | 29 марта 2023, 23:37 1
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря

С Джермейном Франклином бой получится точно интересным

Жена Усика: «Лавра на Украинской земле, имеем полное право ходить туда»
Бокс | 29.03.2023, 22:20
Жена Усика: «Лавра на Украинской земле, имеем полное право ходить туда»
Жена Усика: «Лавра на Украинской земле, имеем полное право ходить туда»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Футбол | 29.03.2023, 12:06
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Футбол | 29.03.2023, 07:38
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
28.03.2023, 18:35 124
Футбол
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2023, 10:10 5
Теннис
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
29.03.2023, 18:41 2
Бокс
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
28.03.2023, 03:21 10
Футбол
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
28.03.2023, 10:16 21
Футбол
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
28.03.2023, 09:10 11
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
28.03.2023, 15:15 14
Футбол
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
29.03.2023, 10:40
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности