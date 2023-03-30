Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко раскрыл, какую задачу перед ним ставил президент Украины Владимир Зеленский:

«Это была наша обязанность – восстановить клубный футбол. И именно на территории Украины. Я не раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он ставил задачу обеспечить все условия проведения чемпионата на нашей земле.

Совместно с клубами мы это сделали и начали чемпионат в День Государственного флага Украины, 23 августа. Это очень символично.

Футбол должен нести людям радость, надежду на мирную жизнь. Да, жаль, пока без болельщиков. Но победим и все мы, все украинцы – пойдем болеть на трибуны».

Отметим, что УПЛ стартовала в августе прошлого года. На текущей момент сыграно 18 туров. Лидером чемпионата Украины является донецкий «Шахтер».