Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Президент УАФ прокомментировал ситуацию с клубным футболом в Украине
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко раскрыл, какую задачу перед ним ставил президент Украины Владимир Зеленский:
«Это была наша обязанность – восстановить клубный футбол. И именно на территории Украины. Я не раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он ставил задачу обеспечить все условия проведения чемпионата на нашей земле.
Совместно с клубами мы это сделали и начали чемпионат в День Государственного флага Украины, 23 августа. Это очень символично.
Футбол должен нести людям радость, надежду на мирную жизнь. Да, жаль, пока без болельщиков. Но победим и все мы, все украинцы – пойдем болеть на трибуны».
Отметим, что УПЛ стартовала в августе прошлого года. На текущей момент сыграно 18 туров. Лидером чемпионата Украины является донецкий «Шахтер».
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