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  4. Отбой для Лунина. Куртуа сыграет с Хетафе
Испания
12 мая 2023, 15:22 |
340
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Отбой для Лунина. Куртуа сыграет с Хетафе

Об этом сообщил тренер «Реала» Карло Анчелотти

12 мая 2023, 15:22 |
340
1
Отбой для Лунина. Куртуа сыграет с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что Андрей Лунин выйдет в основе команды на ближайший матч Ла Лиги против «Хетафе» (13 мая):

«Куртуа будет играть завтра. Он один из самых лучших в мире. Хорошо играет руками и ногами. Мы знаем его качества».

В нынешнем сезоне на счету Лунина 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа Карло Анчелотти Хетафе Ла Лига
Источник Twitter
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Tasha19
Правильно, воротар має бути в тонусі.
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