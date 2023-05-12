Отбой для Лунина. Куртуа сыграет с Хетафе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что Андрей Лунин выйдет в основе команды на ближайший матч Ла Лиги против «Хетафе» (13 мая):

«Куртуа будет играть завтра. Он один из самых лучших в мире. Хорошо играет руками и ногами. Мы знаем его качества».

В нынешнем сезоне на счету Лунина 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов.