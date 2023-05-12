Испания12 мая 2023, 15:22 |
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Отбой для Лунина. Куртуа сыграет с Хетафе
Об этом сообщил тренер «Реала» Карло Анчелотти
12 мая 2023, 15:22 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что Андрей Лунин выйдет в основе команды на ближайший матч Ла Лиги против «Хетафе» (13 мая):
«Куртуа будет играть завтра. Он один из самых лучших в мире. Хорошо играет руками и ногами. Мы знаем его качества».
В нынешнем сезоне на счету Лунина 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов.
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