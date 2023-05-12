Лига Европы12 мая 2023, 14:48 | Обновлено 12 мая 2023, 15:06
81
0
Бриан КРИСТАНТЕ: «Остался один матч до финала»
Хавбек «Ромы» – о минимальной победе над «Байером»
12 мая 2023, 14:48 | Обновлено 12 мая 2023, 15:06
81
0
Полузащитник итальянской «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал победный гол в ворота немецкого «Байера» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Матч был очень важен, ведь это полуфинал еврокубка. Атмосфера была потрясающей. Нам остался один поединок до финала. У нас были шансы забить второй мяч, показали неплохую игру в атаке. Теперь важно выйти в ответном матче за победой», - сказал Кристанте.
Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 мая 2023, 12:27 4
Александр стал партнером SWM Exclusive и Golden Concept
Футбол | 12 мая 2023, 04:04 19
Футболист «Арсенала» травмировал икроножную мышцу
Футбол | 12.05.2023, 09:22
Теннис | 11.05.2023, 17:51
Футбол | 11.05.2023, 14:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2023, 22:52 22
10.05.2023, 13:40 6
11.05.2023, 12:12 3
11.05.2023, 13:23 27
10.05.2023, 19:59 8
10.05.2023, 23:59 1
10.05.2023, 18:10 7