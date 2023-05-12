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Лига Европы
12 мая 2023, 14:48 | Обновлено 12 мая 2023, 15:06
81
0

Бриан КРИСТАНТЕ: «Остался один матч до финала»

Хавбек «Ромы» – о минимальной победе над «Байером»

12 мая 2023, 14:48 | Обновлено 12 мая 2023, 15:06
81
0
Бриан КРИСТАНТЕ: «Остался один матч до финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Кристанте

Полузащитник итальянской «Ромы» Бриан Кристанте прокомментировал победный гол в ворота немецкого «Байера» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Матч был очень важен, ведь это полуфинал еврокубка. Атмосфера была потрясающей. Нам остался один поединок до финала. У нас были шансы забить второй мяч, показали неплохую игру в атаке. Теперь важно выйти в ответном матче за победой», - сказал Кристанте.

Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.

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Бриан Кристанте Рома Рим Байер Лига Европы
Источник УЕФА
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