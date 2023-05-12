Хавбек Севильи: «В ответном матче мы отдадим все силы»

Полузащитник испанской «Севильи» Оливер Торрес прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Перед этим матчем мы просто хотели сохранить интригу в противостоянии к ответной встрече у себя дома. Там у нас всегда есть дополнительный игрок. Думаю, что болельщики поддержат нас в следующий четверг. И мы отдадим все силы», - сказал Торрес.

Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.