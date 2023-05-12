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Лига Европы
12 мая 2023, 14:25 | Обновлено 12 мая 2023, 14:43
52
0

Хавбек Севильи: «В ответном матче мы отдадим все силы»

Оливер Торрес – об упущенной выездной победе над «Ювентусом»

12 мая 2023, 14:25 | Обновлено 12 мая 2023, 14:43
52
0
Хавбек Севильи: «В ответном матче мы отдадим все силы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Торрес

Полузащитник испанской «Севильи» Оливер Торрес прокомментировал ничью с итальянским «Ювентусом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Перед этим матчем мы просто хотели сохранить интригу в противостоянии к ответной встрече у себя дома. Там у нас всегда есть дополнительный игрок. Думаю, что болельщики поддержат нас в следующий четверг. И мы отдадим все силы», - сказал Торрес.

Ответная встреча состоится в четверг, 18 мая.

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Оливер Торрес Ювентус Севилья Лига Европы
Источник УЕФА
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