Италия12 мая 2023, 14:28 |
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ФОТО. Ювентус презентовал форму на следующий сезон
Традиционные цвета и эффект меха
12 мая 2023, 14:28 |
536
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«Ювентус» совместно с компанией «Adidas» презентовал домашний комплект на следующий сезон. Он выполнен в традиционных для клуба черно-белых цветах и желтыми вставками.
Главная «фишка» дизайна – эффект меха в черно-белых полосках:
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