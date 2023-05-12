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  4. ФОТО. Ювентус презентовал форму на следующий сезон
Италия
12 мая 2023, 14:28 |
536
1

ФОТО. Ювентус презентовал форму на следующий сезон

Традиционные цвета и эффект меха

12 мая 2023, 14:28 |
536
1
ФОТО. Ювентус презентовал форму на следующий сезон
ФК Ювентус

«Ювентус» совместно с компанией «Adidas» презентовал домашний комплект на следующий сезон. Он выполнен в традиционных для клуба черно-белых цветах и желтыми вставками.

Главная «фишка» дизайна – эффект меха в черно-белых полосках:

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Ювентус фото видео игровая форма
Источник ФК Ювентус
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