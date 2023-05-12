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Лига Европы
12 мая 2023, 13:42 | Обновлено 12 мая 2023, 13:50
181
0

Федерико ГАТТИ: «Гол в ворота Севильи многое значит для меня»

Защитник «Ювентуса» сравнял счет на последней минуте компенсированного времени

12 мая 2023, 13:42 | Обновлено 12 мая 2023, 13:50
181
0
Федерико ГАТТИ: «Гол в ворота Севильи многое значит для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Гатти

Защитник итальянского «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Гол многое значит для меня, но его значение вырастит еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье. В противном случае этот гол - пустышка. «Ювентус» очень силен. Они стараются разрушать игру, но рано или поздно нам представится шанс [в Испании], и мы должны им воспользоваться», - сказал Гатти.

Ответная встреча состоится 18 мая в Испании.

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Федерико Гатти Ювентус Севилья Лига Европы
Источник УЕФА
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