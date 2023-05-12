Федерико ГАТТИ: «Гол в ворота Севильи многое значит для меня»

Защитник итальянского «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Гол многое значит для меня, но его значение вырастит еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье. В противном случае этот гол - пустышка. «Ювентус» очень силен. Они стараются разрушать игру, но рано или поздно нам представится шанс [в Испании], и мы должны им воспользоваться», - сказал Гатти.

Ответная встреча состоится 18 мая в Испании.