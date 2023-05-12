Лига Европы12 мая 2023, 13:42 | Обновлено 12 мая 2023, 13:50
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Федерико ГАТТИ: «Гол в ворота Севильи многое значит для меня»
Защитник «Ювентуса» сравнял счет на последней минуте компенсированного времени
12 мая 2023, 13:42 | Обновлено 12 мая 2023, 13:50
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Защитник итальянского «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Гол многое значит для меня, но его значение вырастит еще больше, если мы добьемся нужного результата в Севилье. В противном случае этот гол - пустышка. «Ювентус» очень силен. Они стараются разрушать игру, но рано или поздно нам представится шанс [в Испании], и мы должны им воспользоваться», - сказал Гатти.
Ответная встреча состоится 18 мая в Испании.
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