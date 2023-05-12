Лига конференций12 мая 2023, 12:17 | Обновлено 12 мая 2023, 12:28
98
0
Паскаль ЯНСЕН: «Мы контролировали игру большую часть времени»
Наставник АЗ – о поражении от «Вест Хэма»
12 мая 2023, 12:17 | Обновлено 12 мая 2023, 12:28
98
0
Главный тренер нидерландского АЗ Паскаль Янсен прокомментировал поражение от английского «Вест Хэма» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.
«Я увидел команду, которая не боится показать, на что способна. Мы контролировали встречу большую часть времени. Мы уверенно играли с мячом и были агрессивны, когда мяч был у соперника. В итоге уступили с минимальной разницей в счете, и теперь нам придется исправлять ситуацию через неделю», - сказал Янсен.
Ответная встреча состоится 18 мая в Алкмааре.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 мая 2023, 09:42 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 11 мая 2023, 21:53 12
София Кенин в двух сетах выиграла у теннисистки без флага
Футбол | 12.05.2023, 09:43
Футбол | 11.05.2023, 18:41
Теннис | 11.05.2023, 17:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2023, 20:00 15
11.05.2023, 09:31 1
10.05.2023, 12:07 5
11.05.2023, 12:12 3
10.05.2023, 19:59 7
11.05.2023, 04:45
10.05.2023, 12:44 19
11.05.2023, 14:55 7