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Лига конференций
12 мая 2023, 12:17 | Обновлено 12 мая 2023, 12:28
98
0

Паскаль ЯНСЕН: «Мы контролировали игру большую часть времени»

Наставник АЗ – о поражении от «Вест Хэма»

12 мая 2023, 12:17 | Обновлено 12 мая 2023, 12:28
98
0
Паскаль ЯНСЕН: «Мы контролировали игру большую часть времени»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паскаль Янсен

Главный тренер нидерландского АЗ Паскаль Янсен прокомментировал поражение от английского «Вест Хэма» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Я увидел команду, которая не боится показать, на что способна. Мы контролировали встречу большую часть времени. Мы уверенно играли с мячом и были агрессивны, когда мяч был у соперника. В итоге уступили с минимальной разницей в счете, и теперь нам придется исправлять ситуацию через неделю», - сказал Янсен.

Ответная встреча состоится 18 мая в Алкмааре.

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Паскаль Янсен Вест Хэм АЗ Алкмаар Лига конференций
Источник УЕФА
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