Паскаль ЯНСЕН: «Мы контролировали игру большую часть времени»

Главный тренер нидерландского АЗ Паскаль Янсен прокомментировал поражение от английского «Вест Хэма» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Я увидел команду, которая не боится показать, на что способна. Мы контролировали встречу большую часть времени. Мы уверенно играли с мячом и были агрессивны, когда мяч был у соперника. В итоге уступили с минимальной разницей в счете, и теперь нам придется исправлять ситуацию через неделю», - сказал Янсен.

Ответная встреча состоится 18 мая в Алкмааре.