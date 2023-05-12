У Соболя двойной перелом носа. Стали известны сроки восстановления украинца

Украинский защитник французского футбольного клуба «Страсбург» Эдуард Соболь получил травму носа во время матча 34-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (2:0).

На 57-й минуте игры украинец в верховом единоборстве получил удар по лицу локтем. После помощи врачей он не смог продолжить игру и был заменен.

Как сообщает L’Equipe, у Соболя двойной перелом носа. Его прооперируют в начале следующей неделе.

Футболист пропустит 10 дней. Он не сыграет с «Ниццей» и «Труа», но должен быть готов к встрече с «ПСЖ» 27 мая.