У Соболя двойной перелом носа. Стали известны сроки восстановления украинца
Эдуард пропустит матчи с «Ниццей» и «Труа», но будет готов сыграть с «ПСЖ»
Украинский защитник французского футбольного клуба «Страсбург» Эдуард Соболь получил травму носа во время матча 34-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (2:0).
На 57-й минуте игры украинец в верховом единоборстве получил удар по лицу локтем. После помощи врачей он не смог продолжить игру и был заменен.
Как сообщает L’Equipe, у Соболя двойной перелом носа. Его прооперируют в начале следующей неделе.
Футболист пропустит 10 дней. Он не сыграет с «Ниццей» и «Труа», но должен быть готов к встрече с «ПСЖ» 27 мая.
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Пресс-служба днепровского клуба опубликовала пост в социальных сетях