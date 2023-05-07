Страсбург обыграл в гостях Нант. Соболь принял участие
Команда украинца в 34-м туре Лиги 1 одержала 8-ю победу в сезоне
В воскресенье, 7 мая, в поединке 34-го тура чемпионата Франции «Страсбург» сыграл на выезде с «Нантом».
Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь начал встречу в стартовом составе своей команды. На поле он провел 57 минут и был заменен. Украинец отправился на скамейку запасных при счете 2:0 в пользу «Страсбурга». Этот результат сохранился до финального свистка. Это восьмая в чемпионате победа ельзасцев.
В турнирной таблице Лиги 1 «Страсбург» занимает 14-е место с 35 очками после 34 игр.
Чемпионат Франции. 34-й тур
«Нант» – «Страсбург» – 0:2
Голы: Диалло, 27 пенальти (0:1). Диарра, 47 (0:2).
«Анже» – «Монако» – 1:2
«Аяччо» – «Тулуза» – 0:0
«Лорьян» – «Брест» – 2:1
«Осер» – «Клермон» – 1:1
События матча
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