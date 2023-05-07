Страсбург обыграл в гостях Нант. Соболь принял участие

В воскресенье, 7 мая, в поединке 34-го тура чемпионата Франции «Страсбург» сыграл на выезде с «Нантом».

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь начал встречу в стартовом составе своей команды. На поле он провел 57 минут и был заменен. Украинец отправился на скамейку запасных при счете 2:0 в пользу «Страсбурга». Этот результат сохранился до финального свистка. Это восьмая в чемпионате победа ельзасцев.

В турнирной таблице Лиги 1 «Страсбург» занимает 14-е место с 35 очками после 34 игр.

Чемпионат Франции. 34-й тур

«Нант» – «Страсбург» – 0:2

Голы: Диалло, 27 пенальти (0:1). Диарра, 47 (0:2).

«Анже» – «Монако» – 1:2

«Аяччо» – «Тулуза» – 0:0

«Лорьян» – «Брест» – 2:1

«Осер» – «Клермон» – 1:1