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Анже
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 18:49 | Обновлено 07 мая 2023, 19:00
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Страсбург обыграл в гостях Нант. Соболь принял участие

Команда украинца в 34-м туре Лиги 1 одержала 8-ю победу в сезоне

07 мая 2023, 18:49 | Обновлено 07 мая 2023, 19:00
115
0
Страсбург обыграл в гостях Нант. Соболь принял участие
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (справа)

В воскресенье, 7 мая, в поединке 34-го тура чемпионата Франции «Страсбург» сыграл на выезде с «Нантом».

Украинский защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь начал встречу в стартовом составе своей команды. На поле он провел 57 минут и был заменен. Украинец отправился на скамейку запасных при счете 2:0 в пользу «Страсбурга». Этот результат сохранился до финального свистка. Это восьмая в чемпионате победа ельзасцев.

В турнирной таблице Лиги 1 «Страсбург» занимает 14-е место с 35 очками после 34 игр.

Чемпионат Франции. 34-й тур

«Нант» – «Страсбург» – 0:2

Голы: Диалло, 27 пенальти (0:1). Диарра, 47 (0:2).

«Анже» – «Монако» – 1:2

«Аяччо» – «Тулуза» – 0:0

«Лорьян» – «Брест» – 2:1

«Осер» – «Клермон» – 1:1

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Анже).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Мирон Боадю (Монако).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
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Источник Sport.ua
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