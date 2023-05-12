Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
Другие новости
12 мая 2023, 12:27 |
1781
2

ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа

Александр стал партнером SWM Exclusive и Golden Concept

12 мая 2023, 12:27 |
1781
2
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко начал сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept.

SWM Exclusive – это мировые лидеры в области медиа, маркетинга и управления стилем жизни, эксклюзивно для люксовых брендов и профессионалов в сфере спорта и развлечений. Golden Concept – шведская компания аксессуаров для Apple.

«Я горжусь тем, что представляю эксклюзивное для мира сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept, поддерживая родную страну и народ Украины. Вскоре SWM Summer'23», – написал Александр в своем Instagram.

«Чрезвычайное сотрудничество с потрясающим талантом – Зинченко. Созданы по заказу Golden Concept (часы) в цветах любимой Алексом Украины для SWM Summer'23», — прокомментировала сотрудничество организация.

Ранее стало известно, что Зинченко больше не сыграет за «канониров» в текущем сезоне, а также пропустит матчи сборной Украины в отборе к Евро-2024.

ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа

По теме:
ФОТО. Миколенко принял участие в открытии Украинского сада мира в Ливерпуле
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Александр Зинченко фото lifestyle часы
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Соболя двойной перелом носа. Стали известны сроки восстановления украинца
Футбол | 12 мая 2023, 12:41 0
У Соболя двойной перелом носа. Стали известны сроки восстановления украинца
У Соболя двойной перелом носа. Стали известны сроки восстановления украинца

Эдуард пропустит матчи с «Ниццей» и «Труа», но будет готов сыграть с «ПСЖ»

Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Бокс | 11 мая 2023, 16:33 2
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»

Бывший чемпион мира – о поединке украинца с американцев

ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
Футбол | 11.05.2023, 13:23
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
У Стамбула могут забрать финал Лиги чемпионов-2023
Футбол | 12.05.2023, 07:30
У Стамбула могут забрать финал Лиги чемпионов-2023
У Стамбула могут забрать финал Лиги чемпионов-2023
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Футбол | 11.05.2023, 18:41
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Часы, такое чувство, как будто детские. Дети такое огромное (как для часов), разноцветное, с большим экраном и носят.
Хотя глядя на Зинченко...   
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 8
Футбол
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 21
Футбол
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
11.05.2023, 17:51 18
Теннис
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 19
Футбол
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в первом раунде турнира в Риме обыграла Свитолину
10.05.2023, 18:10 7
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
10.05.2023, 19:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности