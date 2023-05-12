ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
Александр стал партнером SWM Exclusive и Golden Concept
Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко начал сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept.
SWM Exclusive – это мировые лидеры в области медиа, маркетинга и управления стилем жизни, эксклюзивно для люксовых брендов и профессионалов в сфере спорта и развлечений. Golden Concept – шведская компания аксессуаров для Apple.
«Я горжусь тем, что представляю эксклюзивное для мира сотрудничество с SWM Exclusive и Golden Concept, поддерживая родную страну и народ Украины. Вскоре SWM Summer'23», – написал Александр в своем Instagram.
«Чрезвычайное сотрудничество с потрясающим талантом – Зинченко. Созданы по заказу Golden Concept (часы) в цветах любимой Алексом Украины для SWM Summer'23», — прокомментировала сотрудничество организация.
Ранее стало известно, что Зинченко больше не сыграет за «канониров» в текущем сезоне, а также пропустит матчи сборной Украины в отборе к Евро-2024.
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
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