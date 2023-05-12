Лига Европы12 мая 2023, 11:38 | Обновлено 12 мая 2023, 11:55
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Эдоардо БОВЕ: «Почувствовал настоящий всплеск эмоций»
Юный талант «Ромы» забил победный мяч в ворота «Байера»
12 мая 2023, 11:38 | Обновлено 12 мая 2023, 11:55
63
0
20-летний полузащитник итальянской «Ромы» Эдуардо Бове прокомментировал победный гол в ворота немецкого «Байера» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Я почувствовал настоящий всплеск эмоций. Рад своему голу, но еще больше - результату. Было важно выиграть первую половину. Поедем в Германию с той же страстью», - сказал Бове.
Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.
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