Эдоардо БОВЕ: «Почувствовал настоящий всплеск эмоций»

20-летний полузащитник итальянской «Ромы» Эдуардо Бове прокомментировал победный гол в ворота немецкого «Байера» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я почувствовал настоящий всплеск эмоций. Рад своему голу, но еще больше - результату. Было важно выиграть первую половину. Поедем в Германию с той же страстью», - сказал Бове.

Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.