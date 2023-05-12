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Лига Европы
12 мая 2023, 11:38 | Обновлено 12 мая 2023, 11:55
63
0

Эдоардо БОВЕ: «Почувствовал настоящий всплеск эмоций»

Юный талант «Ромы» забил победный мяч в ворота «Байера»

12 мая 2023, 11:38 | Обновлено 12 мая 2023, 11:55
63
0
Эдоардо БОВЕ: «Почувствовал настоящий всплеск эмоций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Бове

20-летний полузащитник итальянской «Ромы» Эдуардо Бове прокомментировал победный гол в ворота немецкого «Байера» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я почувствовал настоящий всплеск эмоций. Рад своему голу, но еще больше - результату. Было важно выиграть первую половину. Поедем в Германию с той же страстью», - сказал Бове.

Ответная встреча состоится 18 мая в Леверкузене.

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Источник УЕФА
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